So kurz wie im Norden sind die Menschen in keinem Bundesland im Netz: 39,8 Stunden pro Woche nimmt das Internet im Durchschnitt in Anspruch. In Berlin sind es über 60 Stunden. Zudem geht die Online-Nutzungsdauer im Norden zurück. Gleichzeitig sind immer mehr smarte Geräte im Einsatz