Kiel

Wer gemeinsam zu Mittag isst, der kommt sich schnell mal näher. Dort, wo der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann, gilt in den meisten Unternehmen Maskenpflicht. Da Maske und Essen nicht so gut zusammenpassen, greift in öffentlich zugänglichen Restaurants die 3G-Regel, deren Einhaltung vor Ort auch kontrolliert werden muss. Für Betriebsrestaurants gilt diese Vorgabe – bislang – nicht. Eine Umfrage bei Firmen in der Region zeigt: Das Gros der Arbeitgeber hat auch nicht vor, Ungeimpfte vom Mittagstisch fernzuhalten. Eine Kontrolle wäre ohnehin nicht möglich, da die Chefs den Impfstatus in der Regel nicht abfragen dürfen.

Auch Stadtwerke bauen aufs eigene Hygienekonzept

Modern, freundlich und eine ansprechende Karte: Im Betriebsrestaurant der Stadtwerke Kiel können die Beschäftigten an diesem Tag wählen zwischen Grillgemüse mit Pellkartoffeln und Schnittlauchcreme, Sauerbraten mit Rosenkohl und Kartoffelknödeln sowie knackigem Blattsalat mit Balsamico-Vinaigrette und gebratenen Wildpilzen. Wie hier können es sich auch in anderen Betriebskantinen Ungeimpfte ebenso schmecken lassen wie geimpftes Personal: „Im Rahmen der Covid-Arbeitsschutzverordnung dürfen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Casino-Bereich betreten“, sagt Stadtwerke-Sprecherin Britt Mielke.

Weniger Tische, größere Abstände

Um das Infektionsrisiko zu minimieren, hat das Unternehmen die Mittagsbestuhlung deutlich reduziert: von 260 vor Corona auf 60 bis 80 – je nach aktueller Lage. Der Abstand der Tische und Personen zueinander entspreche so der gesetzlichen Vorgabe von 1,50 Meter. Auf jedem Tisch stehen „Reinigungskarten“: Wenn ein Gast seinen Tisch verlassen will, dreht er die Karte mit der roten Seite nach oben. Nachdem Tisch und Stuhl desinfiziert wurden, zeigt die Karte grün.

Kontrollieren dürfen Arbeitgeber ohnehin nicht

Auch andere Arbeitgeber vertrauen auf ihre Hygienekonzepte – und darauf, dass ein großer Teil der Belegschaft geimpft ist. „Solange ausschließlich Betriebsangehörige die Kantinen nutzen, was bei uns der Fall ist, ist kein Nachweis über 3G erforderlich“, sagt André Santen, Sprecher der Förde Sparkasse. Derzeit gebe es auch keine konkreten Überlegungen in diese Richtung: „Dennoch behalten wir das Pandemie-Geschehen sowie die Regelungen im Auge und passen unsere Konzepte gegebenenfalls an.“

Die Provinzial geht ebenfalls von einer hohen Impfquote aus und bietet weiter kostenlose Selbsttests im Unternehmen an, die bei größeren Besprechungen auch Pflicht sind. Auf 3G verzichtet der Versicherer auch deshalb, weil nur 30 Prozent der Beschäftigten in Präsenz arbeiten – die Zahl der Kantinengäste somit deutlich niedriger ist als in Vor-Pandemie-Zeiten.

Hansewerk prüft 3G in der Kantine

Auch beim Energieunternehmen Hansewerk sind die zwei großen Kantinen in Quickborn und Rendsburg von normaler Auslastung weit entfernt: Um die Abläufe erleichtern und Reglements lockern zu können, prüft das Unternehmen derzeit 3G: „Wir gehen von einer sehr hohen Impfquote aus“, sagt Unternehmenssprecher Ove Struck. Doch er räumt ein: „Abfragen können wir den Status nicht.“

In den Hochschul-Mensen wird kontrolliert

Das ist überall dort anders, wo die Öffentlichkeit ihren Hunger stillen kann – also auch in den Hochschulmensen: „Für unsere To-stay-Gäste gilt 3G, To-go-Gäste können mit Maske und Abstand auch ohne Nachweis eintreten“, sagt Kerstin Klostermann, Sprecherin des Studentenwerkes Schleswig-Holstein, das neun Mensen, neun Cafeterien und fünf „Café Lounges“ betreibt. Das Einhalten der 3G-Regel, sagt Klostermann, werde von einem Securitydienst kontrolliert. Die Zahl der Gäste ist nicht mehr beschränkt, die Zahl der Tische wurde wieder erhöht. Im Kassenbereich gibt es Spuckschutze, die Laufwege werden gelenkt.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rund 50 Plätze bietet die Rathauskantine der Stadt Kiel, betrieben vom Dienstleister Bread & Soda. Nach längerer Schließung darf hier seit August auch die Öffentlichkeit wieder essen. Daher gelten dort die gleichen Regelungen wie in anderen Gaststätten: Beim Eintritt Maske tragen, wer Platz nehmen will, muss geimpft, getestet oder genesen sein – und das auch nachweisen.

In der Landtagskantine wird 3G nicht kontrolliert

Und die Landtagskantine? Während es vonseiten des Pächters Asperge heißt, dort würden wie im gesamten Landtag die 3G-Regeln gelten, korrigiert die Landtags-Pressestelle: Eine 3G-Regelung gelte nur für den Zutritt zum Plenarsaal an Sitzungstagen. Tatsache ist: Gäste des Landtagsrestaurants müssen keine Nachweise vorlegen – allerdings ist die Kantine derzeit für die Öffentlichkeit ohnehin zu.