Kiel

Das Jobticket in Schleswig-Holstein kommt besser an als erwartet. Seit Start der ÖPNV-Offensive im Mai haben 2900 Beschäftigte in Schleswig-Holstein eine rabattierte Monatskarte gebucht, darunter rund 1700 Neunutzer von Bus und Bahn. Gerechnet hatten Verkehrsministerium und Nahverkehrs-Gesellschaft (Nah.SH)mit nur 1000 Neunutzern im Startjahr.

„Das Jobticket ist eine Erfolgsstory“, sagte Nah.SH-Geschäftsführer Arne Beck. Mehr als 70 Arbeitgeber hätten Ticket-Rahmenverträge für ihre Beschäftigten abgeschlossen, mit mehr als 150 Firmen liefen Verhandlungen. Verkehrs-Staatssekretär Thilo Rohlfs (FDP) geht davon aus, dass 2022 die Marke von 10 000 Ticket-Nutzern geknackt wird.

Ticket-Erfolg ist hausgemacht

Der Erfolg des vom Land geförderten Tickets ist größtenteils hausgemacht. Seit August sind 2300 der 63 000 Landesbeschäftigten mit dem Sparticket unterwegs. Zum Jahreswechsel kommen nach Schätzung des UKSH bis zu 9000 der 15 000 Mitarbeiter der landeseigenen Kliniken in Kiel und Lübeck hinzu. Das Land zahlt dafür neben der Ticket-Starthilfe (zwei Millionen Euro) 2022 bis zu drei Millionen Euro. Das UKSH will sich das Ticket im kommenden Jahr gut zwei Millionen Euro kosten lassen.

Besonders hoch sind die Ausgaben, da Land und UKSH den Höchst-Zuschuss (30 Euro im Monat je Mitarbeiter) spendieren. Weil Nah.SH 20 Euro draufpackt, können UKSH-Beschäftigte mit den Stadtbussen in Kiel und Lübeck beliebig oft für nur 2,50 Euro im Monat fahren. Laut Beck entscheiden sich fast alle Arbeitgeber für den Maxi-Rabatt. Die Sparlösung (15 Euro von der Firma und zehn von Nah.SH) wird bisher kaum nachgefragt.

Neben weiteren öffentlichen Arbeitgebern (Stadt Kiel, Institut für Weltwirtschaft, Uni Lübeck, Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein) ziehen zunehmend auch echte Unternehmen mit wie etwa das Hotel Catharinenberg aus Molfsee oder Ingram Micro Service aus Flensburg. Mitmachen können Firmen, wenn mindestens fünf Beschäftigte Abos zeichnen.

Interessierte Arbeitgeber können Kontakt zum NAH.SH-Jobticket-Team aufnehmen. Das Team bei der SWN Verkehr GmbH, einer Tochter der Stadtwerke Neumünster, ist telefonisch unter 04321/202-2244 oder per Mail unter nah.sh-jobticket@swn.net erreichbar.

Von Ulf Christen