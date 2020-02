Wehrtechnik: erfolgreich und umstritten

Kiel

Für die Kenner des Marktes ist der Anstieg keine Überraschung, da immer öfter hochwertige Waffensysteme mit großen Auftragswerten verkauft werden.

Eine führende Rolle spielt dabei Schleswig-Holstein, wo besonders der Marinesektor mit teuren U-Booten und Korvetten für Rekordumsätze sorgt.

„Das Thema Kleinwaffen spielt für den Rüstungsexport bei den Unternehmen aus Schleswig-Holstein inzwischen keine Rolle mehr. Der Markt ist fast tot“, sagt Dieter Hanel, Vorsitzender des Arbeitskreises Wehrtechnik Schleswig-Holstein.

6400 Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein in der Wehrtechnik

Die Unternehmen liefern hierzulande meist komplexe und hochwertige Großgeräte. In Schleswig-Holstein sind 30 Unternehmen mit rund 6400 Mitarbeitern in der Wehrtechnik aktiv, davon 14 Unternehmen mit 4600 Arbeitnehmern allein in Kiel – Tendenz steigend.

In Kiel bei den Werften sind seit dem Jahreswechsel alle Liegeplätze voll. Allein das Auftragsvolumen bei den Kieler Werften Thyssen Krupp Marine Systems und German Naval Yards wird auf über sechs Milliarden Euro geschätzt.

Der Auftragsbestand umfasst vier Fregatten für Ägypten, vier Korvetten für Israel sowie sieben U-Boote für Singapur, Israel und Ägypten.

U-Boote kosten schnell 400 bis 500 Millionen Euro

Ägypten liegt aktuell mit 802 Millionen Euro in der Exportbilanz hinter Ungarn auf dem zweiten Platz, was Hanel nicht überrascht. „Das hängt mit den hohen Summen bei den Abrechnungen und dem Zeitpunkt der Ablieferung zusammen. Dann schießt die Bilanz plötzlich nach oben, während sie vorher lange niedrig war“, so Hanel.

Der Preis für ein U-Boot erreicht schnell 400 bis 500 Millionen Euro. Aktuell wird gerade das U-Boot „S 43“ in Kiel auf die Auslieferung vorbereitet. Die Baugenehmigung für die U-Boote hatte 2014 und 2015 das Bundeswirtschaftsministerium unter Führung von Sigmar Gabriel ( SPD) erteilt.

Die meisten Wehrtechnik-Lieferungen gingen 2019 von Deutschland mit 1,77 Milliarden Euro an den EU- und Nato-Partner Ungarn, gefolgt von Ägypten (802 Millionen Euro) und den USA (483 Millionen Euro).

Großes Dossier

Rüstungsindustrie in Schleswig-Holstein

Ungarn spielt wichtige Rolle für Wehrtechnik aus Schleswig-Holstein

Die USA sind beispielsweise Partner bei Artillerie und Lenkflugkörpern. Dazu zählt der gemeinsam mit deutschen und amerikanischen Firmen entwickelte Lenkflugkörper RAM, dessen Startgerät auch in Flensburg gebaut wird.

Das System wird zum Schutz von großen US-Kriegsschiffen wie Flugzeugträgern oder Landungsschiffen eingesetzt. Aber auch die Marineschiffe der Türkei, der arabische Emirate sowie Ägypten benutzen dieses System als Nahbereichsabwehr gegen anfliegende Flugkörper oder Flugzeuge.

Aber auch vom Export nach Ungarn profitieren Unternehmen aus Schleswig-Holstein. So hat der in Kiel mit einem Werk ansässige Düsseldorfer Konzern Rheinmetall gerade erst einen Großauftrag über Modernisierungen für Leopard-Kampfpanzer, Panzer-Haubitzen und Lkw aus Ungarn bekommen.

Die Aufträge der Bundeswehr können diese Export-Volumen derzeit nicht ersetzen. „Ohne den Export wäre die wehrtechnische Industrie in Schleswig-Holstein nicht überlebensfähig“, ist sich Hanel sicher. Von den 33 relevanten Aufträgen für schleswig-holsteinische Unternehmen entfielen 80 Prozent in den vergangenen fünf Jahren auf den Export. Elf dieser Aufträge kamen aus Drittländern in Fernost oder Asien. Mit Konsequenzen für die Belegschaften: Fast die Hälfte der Unternehmen stocken Personal auf.

Ablehnung von den Grünen

Die Exporte stehen bei Teilen der Politik in der Kritik. Während Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) die Exporte wiederholt verteidigte, kommt von Linken und Grünen scharfe Kritik. „Angesichts der zunehmenden Konflikte in der Welt kann ich steigende Rüstungsexporte nicht begrüßen, egal ob sie aus Schleswig-Holstein oder einem anderen Land kommen“, sagt Eka von Kalben, Grünen-Fraktionsvorsitzende im schleswig-holsteinischen Landtag.

Neue Aufträge auch aus Großbritannien

Unterdessen bahnen sich neue Geschäfte an. Exportaufträge für Australien, Großbritannien und Norwegen stehen zur Unterzeichnung an. Hinzu kommen Modernisierungsaufträge für viele Systeme, die ebenfalls in Schleswig-Holstein von meist mittelständischen Unternehmen ausgeführt werden.

Im Marinebereich konnte das Kieler Unternehmen Raytheon Anschütz gerade einen Großauftrag der Royal Navy verbuchen. So liefert das Kieler Unternehmen die Brücken- und Navigationssysteme für die neuen britischen Fregatten der Klasse 31e.

