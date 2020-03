Geschäftsleute im Katastrophenmodus

Kiel

„Aufgrund der derzeitigen Lage bleibt unser Geschäft leider geschlossen. Bleiben Sie gesund!“ Solche Schilder kleben am Dienstag an vielen Schaufenstern. Sowohl das Möbelhaus Ikea, Ketten wie Peek & Cloppenburg oder Tamaris wie auch inhabergeführte Läden wie das Abendmodeatelier Just Beautiful sind schon zu.

Bei Küstenmädchen an der Holtenauer Straße hängt ein Zettel mit Handynummer an der Tür, wer zum „Personal Shopping“ kommen wolle, könne sich melden. Ab Mittwoch sei das natürlich nicht mehr möglich, so Inhaberin Annika Malyska. Das sei nur eine Idee gewesen, um den Publikumsverkehr zu begrenzen. „Die Lage ist einfach eine Katastrophe. Wir können nur hoffen, dass der Staat bald mit Hilfen kommt und Vermieter den Ladenbesitzern entgegenkommen.“

Keine Öffnung bis 19.April - Ausnahme: Für Versorgung wichtige Läden

Bis zum 19. April dürfen die Geschäfte nach dem Erlass nicht mehr öffnen. „Wir wissen, dass das für viele Betriebe nicht nur eine schwierige, sondern existenzbedrohende Situation bedeutet“, so Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP).

Ausgenommen von der Regelung sind Lebensmittelläden, Getränkemärkte, Zeitungsverkauf, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen und Banken. Reinigungen, Waschsalons, Poststellen sowie Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte dürfen weitermachen, ebenso wie Dienstleister und Handwerker.

Für den Citti-Park und den Sophienhof heißt das, dass ein Teil der Läden offen bleiben kann. Die Centermanager sind im Austausch mit den Mietern - auch was Öffnungszeiten betrifft.

Meislahn-Chef: "Wir müssen jetzt alle zusammenhalten"

Beim Mode- und Wäschehaus Meislahn kommen am Dienstag noch vereinzelt Kunden. Geschäftsführer Daniel Hacker hat sich darauf eingestellt, dass sein Geschäft zumachen muss. „Das ist eine Situation, die wir so noch nie gehabt haben. Aber Panik macht keinen Sinn, wir müssen jetzt alle zusammenhalten“, sagt er. Seine Mitarbeiter sollen möglichst Überstunden abbauen und Urlaubstage nehmen. „Wir rüsten gerade online auf, um unsere Kunden weiter zu erreichen.“

Im Buchhandel decken sich Leute noch ein

In der Buchhandlung Erichsen & Niehrenheim steht eine kleine Schlange an der Kasse. „Die Leute decken sich noch mit Lesestoff ein, falls sie nun länger zu Hause bleiben müssen“, sagt Wolfgang Erichsen, der auch der Interessengemeinschaft Dänische Straße vorsteht. „Teile des Handels werden die Corona-Krise sicher noch lange spüren“, ist seine Prognose. Er versucht durch Online- und Telefonbestellungen, einen Teil der Kunden weiter zu bedienen.

Auch Ruth König vom Musikgeschäft gegenüber will verstärkt CDs versenden. „Ich spüre schon seit einer Woche, dass deutlich weniger Leute kommen. Viele haben mich gefragt, welche Ware ich noch bekomme oder wann ich zumache. Aber ich konnte ja selbst nichts dazu sagen“, sagt sie über die vergangenen Tage der Ungewissheit.

Schuhhändlerin Heinrich : Umsätze werden fehlen

„Wir stimmen uns eng mit unseren Mitarbeitern ab. Einige können erst mal Überstunden abbauen, manche nehmen Urlaubstage“, sagt Anneke Heinrich vom Kieler Schuhhändler Heinrich. Ein kleines Team solle trotz geschlossener Läden verbleiben, um sich um ankommende Ware und das Onlinegeschäft zu kümmern. „Die Umsätze aus dem stationären Geschäft werden uns natürlich fehlen. Ich bin gespannt, wie sich unser Online-Geschäft entwickelt.“

Dass die Schließung ausgerechnet zu dieser Jahreszeit passiere, komme erschwerend hinzu. „Die neue Schuhsaison geht gerade los, das Frühjahr ist normalerweise eine umsatzstarke Zeit“, so Heinrich. Sie sei derzeit viel mit Lieferanten im Gespräch, um den Warenstrom teilweise zu stoppen und Kosten zu minimieren. Sie hofft wie viele darauf, dass es nach der Corona-Krise ausreichend Unterstützung durch den Staat gibt.

Vico-Chefin hofft auf Hilfen vom Staat

„Wenn wir jetzt zumachen, haben wir auf einen Schlag null Umsatz“, sagt Carolin Kirchwehm vom Fotogeschäft Vico. Die Miete müsse trotzdem gezahlt werden. Kurzarbeit habe sie schon angemeldet. „Es ist wunderbar, dass die Politik uns in Aussicht gestellt hat, dass es Hilfen geben soll. Aber etwas Konkretes, wann wir wie viel und von wem bekommen, wissen wir noch nicht.“

Wenn das ein halbes Jahr oder länger dauere, seien viele Händler weg. Kredite seien zwar für die Überbrückung sinnvoll, aber bedeuteten, dass sich Betriebe aus dem ohnehin geschwächten Einzelhandel stärker verschuldeten. Sie appelliert an Verbraucher, statt bei Handelsriesen online beim regionalen Fachhandel und nach der Schließungsphase stationär zu kaufen. Händler bräuchten die Einnahmen dann umso mehr.