Kiel

Sie sind alt, oft älter als 40 Jahre, sie haben scheinbar ihre besten Jahre hinter sich – und doch halten sie viel länger als je gedacht: Etliche Sportboote, ob mit Segel oder Motor, müssen in den nächsten Jahren entsorgt werden. Sei es, weil die Eigner sie aufgegeben haben, weil sich kein Käufer mehr für sie findet oder sie schlicht im Lager vor sich hinrotten.

Ihre Zahl wächst, auch an der Kieler Förde. „Eigentlich sind auch 30 oder 40 Jahre alte Boote noch nutzbar“, sagt Phillip Mühlenhardt, Chef der Sporthafen Kiel GmbH. „Aber sie verlieren an Attraktivität und sind dann unverkäuflich.“ Meist handelt es sich um günstigere, kleinere Boote. „Echte Klassiker sind auch nach langer Zeit noch verkaufbar“, so Mühlenhardt.

Boote haben keine Fahrgestellnummer

Manchmal werden die Boote verschenkt – was leicht schief gehen könne. Die neuen Eigner freuen sich über ihr Boot, haben oft aber nicht die Folgekosten für Liegeplatz und Unterhalt bedacht. Wenn die Boote dann irgendwo liegen blieben, sei das Besitzaufgabe und kaum zurückzuverfolgen. „Boote haben ja, anders als Autos, keine Fahrgestellnummer.“

In den besten Fällen kann die Sporthafen Kiel GmbH die Boote verkaufen. Doch das sei nicht einfach, weil man den Zustand nicht kenne und doch ein gewerblicher Verkäufer sei. Deshalb müsse ein Gutachter bestellt werden, der den Preis festsetzt, häufig weit unter Marktwert, der nicht einmal die Kosten deckt. Ansonsten müssen die Boote entsorgt werden, auf Rechnung der Häfen.

Älteren Eignern wächst es manchmal über den Kopf

Dann landen die Schiffe zum Beispiel bei der KSH, der Kieler Schrotthandel GmbH. Nicht nur herrenlose Boote finden sich bei dem Betrieb auf dem Ostufer. „Das Problem ist nicht das zunehmende Alter der Boote, sondern der Eigner. Sie können die Boote nicht mehr unterhalten und es findet sich kein Abnehmer mehr für den Verkauf. Irgendwann wächst es ihnen über den Kopf“, sagt Achim Heckt von der KSH.

Per Lkw oder auf dem Wasser treten die Schiffe ihre letzte Reise an. „Trockengelegt und alles ausgebaut, das für den Eigner von Wert ist“, betont Heckt. „Dann retten wir alle Werkstoffe, die noch dran sind.“ Das könne zum Beispiel das Eisen im Kiel sein, das einen hohen Anteil am Gesamtgewicht hat. Oder der Stahl, aus dem nicht wenige Bootsrümpfe gefertigt sind.

Kosten hängen von Verwertbarkeit ab

Bei Holz und glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) ist die Lösung meist nur die „thermische Verwertung“ – das Verbrennen bei hohen Temperaturen mit Filtern. Die Kosten für die Entsorgung hingen davon ab, was noch verwertbar ist, sagt Heckt, da müsse man nicht unbedingt draufzahlen.

Allein in deutschen Häfen und an Land verroten mittlerweile etwa 30 000 Boote, wie die Unternehmer Jens Mahnke und Mark Walberg schätzen. Sie wollen die Bootsentsorgung mit ihrer Hamburger ReBoat GmbH neu aufziehen.

Das GFK macht die meisten Probleme

Ein Boot besteht aus bis zu 18 Baustoffen, berichten die Gründer. Tatsächlich seien alle Materialien recycelfähig und könnten in den Markt zurückgeführt werden. Der Prozess könne je nach Größe, Gewicht und Grundbaustoff des Bootes nur wenige Stunden aber auch bis zu drei Tage dauern. Neben teils aufwendigen Zerkleinerungsarbeiten, dem Durchlauf von Trenn- und Sortieranlagen mit Magnet- und Sensortechniken gehöre zu der Methode die Verwertung des GFKs.

Doch ein Produkt aus recyceltem GFK sei fünf Mal so teuer wie die Ursprungsfaser. Das zerkleinerte GFK könne aber als Rohstoffsubstitut in der Zementindustrie eingesetzt werden. Die aufbereiteten Kunststoffe sollen Brennstoffe wie Kohle ersetzen und aus der Asche Silikate anstelle von Sand gewonnen werden.

Hoffnungsschimmer: Nachfrage gestiegen

„Wir sind seit Kindheitstagen begeisterte Segler“, sagt Mahnke. „Egal wo auf der Welt – überall stießen wir auf Bootsleichen.“ Deshalb habe man sich entschlossen, sich auf das ökologische und ökonomische Recycling von Booten zu spezialisieren. Walberg ergänzt: „Neben dem Ziel im Jahr 2021 100 Boote zu recyceln, wünschen wir uns sehr, dass in den kommenden Jahren auch in Deutschland eine gesetzliche Lösung zur Entsorgung alter Yachten und Boote gefunden wird.“

Einen anderen Hoffnungsschimmer für die alten Boote gibt es: Durch die Corona-Pandemie ist auch Segeln wieder in Mode gekommen – und die Nachfrage nach gebrauchten, günstigen Sportboote hat wieder zugenommen. „Wir haben keinen einzigen freien Liegeplatz mehr. Es mag sein, dass die Entsorgung jetzt etwas stagniert. Aber das wird wohl nur vorübergehend sein“, schätzt Mühlenhardt.