Kiel.

Am 1. September gilt in Frankreich Maskenpflicht für Mitarbeiter in Besprechungsräumen, aber auch in Großraumbüros – nur Einzelbüros sind ausgenommen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich dafür ausgesprochen, eine solche Pflicht bei steigenden Fallzahlen auch in Deutschland zu überlegen. Und einige Landesminister, wie Niedersachsens Bernd Althusmann ( CDU), halten das für sinnvoll.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) folgt in dieser Frage aber Vizekanzler Olaf Scholz ( SPD), der die Maskenpflicht kritisch sieht. „Wenn jemand schon aus Eigeninteresse gut vorgemacht hat, wie man Hygiene-Konzepte erstellt und pragmatisch umsetzt, dann waren es unsere Unternehmen“, sagt Buchholz. Er sieht in dieser Frage keinen Nachbesserungsbedarf.

Anzeige

Arbeitgeber betonen Fürsorgepflicht

Dabei gibt es durchaus Stimmen aus der Wirtschaft, die bei einer ernsteren Lage einen Sinn darin erkennen könnten. „Nicht nur die Politik, sondern auch die norddeutsche Wirtschaft ist alarmiert in Anbetracht der deutlich ansteigenden Infektionszahlen“, erklärt Michael Thomas Fröhlich, Hauptgeschäftsführer des UV Nord. „Wir appellieren an alle, die Hygieneregeln einzuhalten, so lange es keinen Impfstoff oder ein Medikament gibt. Sollte eine Maskenpflicht in Betrieben dazu beitragen, einen neuerlichen Lockdown zu verhindern, dann werden wir diese mittragen – auch aus Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten.“

Weitere KN+ Artikel

Der Arbeitgeberverband Nordmetall ist dagegen skeptisch. Peter Schlaffke, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer, sagt, schließlich achteten die Firmen seit Beginn der Pandemie noch intensiver auf den Schutz ihrer Beschäftigten. Für die Arbeitsplätze müssten passende Schutzmaßnahmen vorgenommen werden. „Das Spektrum dabei reicht von Mindestabständen über technische Maßnahmen wie Trennwände bis zu Mund-Nase-Bedeckungen, ganz wie wir es auch im täglichen Leben kennen.“ Alles andere, so Schlaffke, wäre weder angemessen noch zielführend, sondern könnte zu einer unnötigen Belastung der Mitarbeiter werden. „Warum soll jemand mit genügend Abstand zu seinen Kolleginnen und Kollegen den ganzen Tag eine Maske tragen müssen?“

Gewerkschaft: Das heißt auch mehr Pausenzeiten

Auch die Metaller-Gewerkschaft würde erst einmal auf Abstände achten und Schutzmaßnahmen wie Trennwände oder Wegekonzepte schaffen, sagt Daniel Friedrich, der Bezirksleiter der IG Metall Küste. „Erst wenn es nicht anders geht, muss auch bei der Arbeit Maske getragen werden. Dann brauchen die Mitarbeiter aber auch mehr Pausenzeiten, um sich zu erholen.“

Einen klar ablehnenden Standpunkt hat der DGB: „Eine generelle Maskenpflicht halten wir nicht für sinnvoll“, so Uwe Polkaehn, der Vorsitzende des DGB Nord. „Bei uns stehen Schutzmasken als persönliche Maßnahme in Betrieben erst an dritter Stelle. Zunächst hätten die Arbeitgeber wegen der Fürsorgepflicht die Aufgabe, mit technischen Maßnahmen dafür zu sorgen, dass das Infektionsrisiko für die Beschäftigen ausgeschlossen werde.

Dann folgten organisatorische Maßnahmen. Erst wenn dies nicht ausreiche, kämen persönliche Schutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht zum Tragen. Doch die Masken, so Polkhaen, seien eben auch eine Belastung für die Beschäftigten. „Deshalb ist blinder Aktionismus fehl am Platz.“

IHK zu Kiel: Wirtschaft handelt mit Verantwortung

Die Industrie- und Handelskammer zu Kiel betont, dass das Infektionsgeschehen der vergangenen Wochen weniger aus dem betriebliche Umfeld komme. Die Unternehmen hätten ja höchstes Interesse daran, die Zahl der Infektionen gering zu halten, wie Jörg Orlemann, Hauptgeschäftsführer, herausstreicht. Zum einen, um den Betrieb nicht zu gefährden, zum anderen, um ein erneutes Herunterfahren zu verhindern.

Eine Pflicht hänge auch davon ab, wie intensiv Kontakte unter Kollegen und zu Kunden seien. „Eine gesetzliche Maskenpflicht in den Unternehmen halten wir für nicht zielführend“, sagt Orlemann. Diese wäre außerdem mit einem erheblichen Aufwand für die ohnehin strapazierten Ordnungsbehörden verbunden. Die IHK vertraue auf „die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft, die in der Corona-Krise einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Pandemie gezeigt hat.“

In einigen Firmen gibt es schon die Pflicht

Eine Maskenpflicht gibt es bei der KVP Pharma+Veterinär Produkte in Kiel in einigen Bereichen: Wenn Mitarbeiter näher als 1,5 Meter zusammenrücken, weil dies durch technische Maßnahmen wie Acrylglaswände oder durch die Organisation nicht verhindert werden könne, dann müsse Maske getragen werden, wie Stephanie Kanzow von KVP erklärt. Organisatorische Maßnahmen seien etwa versetzte Arbeitszeiten, Home-Office oder Abstandregeln. Diese Pflicht gelte ausnahmslos für alle Bereiche auf dem Betriebsgelände.

„Wir sind fest davon überzeugt, das das Tragen von Masken den Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter verbessert“, sagt Kanzow. Auch bei Dräger in Lübeck gilt die Maskenpflicht laut einer Sprecherin dort, wo Abstände nicht ständig gewahrt werden können – aber nicht generell.

Im Großlabor Agrlab hat die Corona-Pandemie ebenso dazu geführt, dass die Präventionsmaßnahmen verschärft wurden. Sprecherin Tina Gruber erläutert, dass in allen Laboren und Betrieben eine Maskenpflicht gelte. Diese Pflicht könne nach Prüfung des Arbeitsplatzes im Rahmen des Hygienekonzeptes „partiell an einzelnen Arbeitsplätzen aufgehoben werden“. Die Pflicht stelle eine Beeinträchtigung des Arbeitsalltags und eine Umstellung der Gewohnheit dar, räumt sie zu den Erfahrungen ein. Ohne Maskenpflicht wäre jedoch das Risiko einer Infektionsübertagung zu groß.

Verbindliche Regeln auch bei Werft und Sparkasse

An Bord von Booten und Schiffen gibt es bei der Kieler Werft von Thyssen Krupp Marine Systems ebenfalls die Maskentragepflicht, sagt Sprecher Richard-Alexander Hub. Man schließe nicht aus, diese zu erweitern, wenn nötig – auch wenn es derzeit nicht geboten erscheine, so Hub. Und wie läuft es in Büros, etwa bei der Förde Sparkasse in Kiel? „Auch wir haben hausintern eine verbindliche Regelung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes getroffen“, sagt Sprecher André Santen.

Die Mitarbeiter seien verpflichtet, beim Verlassen ihres eigenen Bereiches einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn sie zum Beispiel in die Kantine gingen, einen anderen Bereich besuchen oder Kundenverkehr haben. Wenn Mitarbeiter hinter einer sogenannten Spuckschutzwand arbeiteten, dann könnten sie aber selbst entscheiden, ob sie den Mund-Nasen-Schutz als zusätzliche Präventionsmaßnahme tragen wollen.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite