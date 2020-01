Stürmisches Jahr für die Windkraft

Kiel

Für die zuletzt rund 800 Mitarbeiter bei Senvion in Schleswig-Holstein ging die Zeit des Zitterns los. Findet sich ein Investor? Was passiert mit meinem Job? Erst im Herbst kam für einen Teil der Belegschaft die erleichternde Nachricht, dass Siemens Gamesa das Servicegeschäft an Land übernehmen will. Für die anderen Geschäftsteile fand sich kein Käufer.

Nur etwa 300 Jobs im Land können gerettet werden. Von weltweit 3500 Mitarbeitern, sollen 2000 zum neuen Eigner wechseln. Erst kurz vor Weihnachten gab die Europäische Kommission ihr Go für den Deal mit Siemens Gamesa, weil sie keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken sieht.

IG Metall : "Ein verheerendes Jahr"

„Am schwierigsten war die Zeit, als allen Beteiligten klar wurde, dass Senvion als Ganzes nicht zu retten ist. Über viele Jahre hatten die Beschäftigten alles gegeben und hochinnovative Produkte für eine grüne Zukunftsbranche entwickelt. Von einem Tag auf den anderen sollte das nichts mehr wert sein“, sagt Heiko Messerschmidt von der IG Metall Küste, der die Firmenpleite begleitet hat.

Der Gewerkschafter spricht von einem „verheerenden Jahr“ für die Windbranche im Norden. „Nach der Insolvenz bleiben von Senvion in Deutschland nur Service und Wartung. Die Wertschöpfungskette in der Windindustrie, die wir in Deutschland unbedingt erhalten sollten, hat erhebliche Risse“, so Messerschmidt. „Wichtige Bereiche wie die Rotorblattfertigung sind bereits so gut wie verloren.“ Um zu verhindern, dass es der Branche weiter an die Substanz gehe, müsse sich dringend etwas am Heimatmarkt tun.

Der Windindustrie fehlen verlässliche Rahmenbedingungen

Für 2019 erwartet der Bundesverband Windenergie (BWE) an Land nur einen Zubau von einem Gigawatt. In Schleswig-Holstein sind im ersten Halbjahr zwei Anlagen aufgestellt worden. Parallel erteilte das Land 18 Ausnahmegenehmigungen für den Bau neuer Windräder. „Unbefriedigend“, nannte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) das Tempo kürzlich.

Gerade hat die Jamaika-Koaltion die dritte Version ihrer überarbeiteten Regionalpläne vorgestellt. Seit Monaten läuft die bundespolitische Debatte über einen Mindestabstand von Windrädern, die 1000 Meter von Wohnsiedlungen entfernt sein sollen. „Durch das Fehlen eines verlässlichen Rahmens seitens der Bundespolitik für den Zubau der Windenergie werden aktuell nicht nur die Klimaschutzziele, sondern ganz konkret tausende hochqualifizierte Arbeitsplätze gefährdet“, sagt Marcus Hrach, BWE-Landesgeschäftsführer.

Überall fallen Stellen weg

Die schlechten Nachrichten aus der Branche häuften sich zuletzt. Obwohl bei Nordex die Auftragsbücher voll sind und auch die Umsätze stiegen, steckt das Hamburger Unternehmen in den roten Zahlen. Der Nettoverlust stieg in den ersten drei Quartalen von 51,8 Millionen auf 76,5 Millionen Euro.

Der ostfriesische Windanlagenbauer Enercon kündigte im November an, dass er mindestens 3000 Stellen abbauen will. Siemens Gamesa will in den kommenden zwei Jahren weltweit 600 Arbeitsplätze streichen. Vestas will in Brandenburg fast 600 Jobs kürzen und noch einmal so viele in Dänemark.

„Wir waren die ersten in unserer Branche, die es erwischt hat. Aber wir werden nicht die letzten sein“, sagte Senvion-CEO Yves Rannou gerade über die Insolvenz.

Trendindex fällt drastisch

Wie brisant die Industrie die Lage einschätzt, verdeutlicht der Windenergy Trendindex. Obwohl die Stimmung auf dem internationalen Markt weiter positiv sei, habe sich die Bewertung der Situation für die deutsche Onshore-Branche seit April 2019 um mehr als das Dreifache verschlechtert. Auch die Einschätzung für den deutschen Offshore-Markt fiel erstmals in den negativen Bereich.

Besonders kritisch werden die Rahmenbedingungen gesehen. Das Ausschreibungssystem sowie langwierige Genehmigungsverfahren mit immer wieder neuen Nachforderungen sowie Klagen gegen geplante Projekte verhinderten den notwendigen Ausbau der Windkraft, sagt Hrach.

Messerschmidt sieht nicht nur die Politik in der Pflicht. „Die Unternehmen müssen den Kahlschlag stoppen und mit uns gemeinsam nach Wegen suchen, wie sich die Beschäftigten und damit das Know-how in der Branche halten lassen“, so der Gewerkschafter. Auch die gesellschaftliche Debatte brauche mehr Ehrlichkeit: „Der großen Mehrheit sind Windkraftanlagen lieber als Atom- oder Kohlekraftwerke.“ Unter dem Schlagwort Akzeptanz dürfe deshalb kein Feldzug gegen die erneuerbaren Energien zugelassen werden.