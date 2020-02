Kiel wirbt weiter um Toshiba-Loks

Kiel

Um vom weltweit wachsenden Markt der Bahntechnik stärker zu profitieren, müssten Wirtschaft und Wissenschaft in Schleswig-Holstein allerdings enger zusammenrücken: „Die bis zuletzt aussichtsreiche Position von Kiel im Wettlauf um die Fertigung von 100-Hybrid-Loks für die DB Cargo hat gezeigt, dass die Landeshauptstadt ein traditionell hervorragender Bahntechnik-Standort ist“, so Buchholz bei der zweiten Kieler Bahntechnik-Konferenz am Donnerstag.

Der Zuschlag für Rostock habe aber auch verdeutlicht, dass Schleswig-Holstein vor allem beim Innovationspotenzial noch Steigerungsmöglichkeiten habe. Der Minister äußerte die Erwartung, dass bei weiteren Aufträgen für die abgasarme Toshiba-Lok Kiel als Produktionsstandort schnell wieder ins Spiel kommen könne.

Chance für klimafreundliche Verkehrswende

Auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer sieht nach der Absage keinen Grund für Pessimismus: „Die Konzentration von Wissen und Wertschöpfung macht Kiel zu einem der führenden Bahntechnik-Standorte in Europa.“ Nach Gesprächen mit der Toshiba-Geschäftsführung in Kiel ist Kämpfer guter Dinge, dass Kiel beim nächsten Los für die Öko-Lok mit einer Produktion dabei ist.

Kiels IHK-Präsident Klaus-Hinrich Vater betonte vor allem die Chancen einer klimafreundlichen Verkehrswende für die Wirtschaft in Schleswig-Holstein: „ Digitalisierung und Automatisierung können dazu beitragen, den Schienenverkehr produktiver und attraktiver zu machen.“ Die hierfür erforderlichen Innovationen könne weder ein Unternehmen allein noch der gesamte Sektor Bahn leisten. Um die Herausforderungen zu meistern, seien eine bessere Vernetzung erforderlich. Seit einem halben Jahr arbeitet ein Beirat, der Wirtschaft, Hochschulen und Politik enger verzahnen soll.

