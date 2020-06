Shoppen in Corona-Zeiten: Mehr Besucher, wenig Umsatz

Kiel

„Wir können nicht versprechen, dass alle Händler die Reduzierung voll weitergeben“, sagt Sprecherin Mareike Petersen. Gerade bei teuren Anschaffungen gebe es aber jetzt schon viele Händler, die die Preisnachlässe bereits im Juni gewähren.

Doch es gibt auch Kunden, die ihre teuren Anschaffungen verschieben. Einige Online-Händler vermelden mehr Retouren, wie Julia Körner, Leiterin des Geschäftsbereichs Einzelhandel der IHK zu Kiel, berichtet. Dahinter stecke vermutlich, dass im Juli die gleiche Ware noch einmal gekauft werden solle, dann aber mit reduzierter Mehrwertsteuer. „Manche Händler denken deshalb schon, dass Juni ein verlorener Monat sei“, berichtet sie.

Starker Rückgang der Kurzarbeit

Immerhin: Die Kurzarbeit im Einzelhandel scheint erheblich abgenommen zu haben. Hatten im April noch 2900 Betriebe in Schleswig-Holstein Kurzarbeit für 33800 Beschäftigte im Einzelhandel bei der Agentur für Arbeit angezeigt, so sank diese Zahl im Mai auf 190 Betriebe und 1350 Beschäftige.

Und auch die Einkaufszentren scheinen langsam wieder stärker. „Bei der Frequenz der Kunden sind wir in unseren Häusern schon fast auf Vorjahresniveau“, sagt Harald Rottes, Mitglied der Geschäftsführung bei Citti. „Bei unseren Mietern fallen die Antworten aber sehr unterschiedlich aus.“ Die Unterhaltungselektronik habe fast Vorjahresniveau erreicht, hochwertige Kleidung ebenfalls. Schwieriger sei es schon bei der sehr günstigen Kleidung.

Die Skandinavier fehlen

Doch dem Citti-Park fehlen eindeutig die Touristen aus Schweden, die bis zu zehn Prozent des Umsatzes ausgemacht haben, vor allem im Lebensmittelmarkt. Dafür rechnet Harald Rottes jetzt fest damit, dass die Urlauber aus der Region kommen: „Die sind jetzt schon da. Die Wohnmobilstellplätze vor unserer Haustür sind voll.“

Bei Citti hofft man, im Juni das Niveau des Vorjahres erreichen zu können, wie Rottes weiter berichtet. Doch eines scheint die Kunden zu nerven, gleich ob im kleinen Laden oder im Einkaufszentrum: Das Tragen der Masken verleide vielen den Einkauf. „Sie bringen aber auch ein Sicherheitsniveau. Vielleicht ist es Gewöhnungssache“, sagt Rottes. Beim Bummeln Abstand halten, sei den Menschen ja auch zur Gewohnheit geworden.

Sorge vor der zweiten Welle

Julia Körner sieht in der Gewöhnung allerdings auch ein Problem: „Ich sehe, dass die Menschen sorgloser werden – und diese Haltung birgt ein gewisses Gefährdungspotenzial.“ In der Herbstsaison, wenn die Erkältungszeit kommt, könne daraus eine Bedrohung erwachsen, auch für den Handel. „Nur mit Mundschutz wird es dann auch weniger Infektionen geben.“

Dass die Besucherfrequenzen sich schrittweise wieder erholt haben, berichtet auch die ECE Projektmanagement, die Einkaufszentren wie den Förde-Park in Flensburg, die Holsten-Gallerie in Neumünster, aber auch den Sophienhof in Kiel betreibt. „Aktuell liegen die Frequenzen in unseren Centern in Schleswig-Holstein je nach Standort und Wochentag bei etwa zwei Drittel bis drei Viertel der üblichen Frequenz“, sagt ECE-Sprecher Lukas Nemela. Man rechnet aber damit, dass diese noch eine Weile unter dem üblichen Niveau bleiben werde. Ebenso wie im Citti-Park berichtet ECE, dass das Ausbleiben der Touristen aus Skandinavien sich gerade in Kiel bemerkbar mache.

Auch Nemela weiß zu berichten, dass eher zielgerichtet eingekauft wird, und es weniger ausgedehnte Einkaufsbummel gibt. Modegeschäfte und die Gastronomie hätten es zurzeit besonders schwer.

Verändertes Kaufverhalten

Dass es große Unterschiede bei der Nachfrage gibt, hat man auch bei Otto in Hamburg beobachtet. Sprecher Frank Surholt sagt: „Im April und Mai hat sich das verändert: Sonst sind eher Strand- und Bademoden gefragt, jetzt weniger.“ Stattdessen kauften die Menschen bei dem Versandhändler Gefriertruhen, Computer, auch Computer- und Gesellschaftsspiele sowie Brotbackautomaten, Hanteln und Geräte zum Haareschneiden. Diese Mehrkäufe hätten, zumindest bei Otto, die Einbrüche in den anderen Sortimenten wettgemacht. Übrigens habe Otto keine erhöhte Retourenquote festgestellt, wie Surholt sagt.

Dass die Kunden jetzt Unterhaltungselektronik oder Haushaltsgeräte kaufen, erklärt Rottes von Citti damit, dass mancher sich vielleicht für den fehlenden Urlaub belohnen wolle. „Die Textilbranche läuft mit am schlechtesten“, sagt Petersen vom Handelsverband. „Aber alles im Freizeit-, Garten-, und Möbelbereich verkauft sich einigermaßen.“

Es wird aber auch teuer gekauft

Das bekommen auch die kleinen Einzelhändler mit. „Es wird teuer gekauft“, berichtet Wolfgang Erichsen, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Dänische Straße in Kiel. In seiner Buchhandlung laufe der Betrieb nach wie vor gut, auch wenn der Lockdown ein „ordentliches Minus“ hinterlassen habe, das er aber aufholen könne. Und jetzt? „Die fehlenden Kreuzfahrer sorgen höchstens dafür, dass wir weniger Postkarten absetzen. Und weniger Reiseführer verkaufen wir“, fügt er hinzu. Allerdings: Auch er glaubt, dass den Menschen das Einkaufen mit Maske einfach weniger Spaß bringe. Aber Erichsen hofft, wie viele der kleineren Einzelhändler, dass „die Menschen sich jetzt wieder ihrem lokalen Handel zuwenden“.

„Es gibt Ideen, es gibt auch kreative Konzepte“, fasst Körner mögliche Perspektiven zusammen. Wenn zum Beispiel mehrere Freundinnen zusammen Shoppen gehen wollten, so liege es doch nahe, dass eine Boutique für eine kleine Gruppe öffne, die dann auch keine Masken tragen müsste – die Verkäufer schon. „Das wäre doch eine Lockerung, die völlig legal ist, und es würde das Einkaufserlebnis verbessern.“

