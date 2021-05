Kiel

„Die Pandemie hat die Abwicklung von Aufträgen natürlich nicht leichter gemacht, aber sie bietet auch erhebliche Expansionschancen“, sagt Lars Nürnberger, Leiter der Niederlassung Kiel. So hat das Geschäft mit digitalen Dienstleistungen im vergangenen Jahr deutlich an Tempo gewonnen - und diese Dynamik hält weiter an.

Starkes Plus in der Gebäudetechnik

Profitieren konnte davon auch der Siemens-Bereich Gebäudetechnik. Der Trend zum Homeoffice hat die Notwendigkeit flexibler Lösungen deutlich erhöht. So ist bei vielen mittelständischen Siemens-Kunden der Wunsch gewachsen, nicht nur einen besseren Überblick über die vorhandene Gebäudeinfrastruktur zu erhalten, sondern diese auch effizienter nutzen und steuern zu können.

Wie Google-Maps für Firmenzentralen

Welche Büros, welche Besprechungszimmer sind frei? Welche Präsentationstechnik ist an welcher Stelle verfügbar? Sind Heizung, Lüftungstechnik und Sicherheitssysteme in optimalem Zustand? Wie steht es um die Verfügbarkeit der Kantine? Punkte wie diese lassen sich in einer Welt komplett vernetzter Systeme inzwischen per App prüfen und nachjustieren. „So ist es etwa möglich, sich aus der Ferne virtuell durch das gesamte Gebäude zu navigieren“, sagt Nürnberger, der diesen Service mit einer Art „Google Maps“ für Gebäudetechnik vergleicht.

Lesen Sie hier: Siemens liefert Kiels Landstromanlage

Anders als viele andere der insgesamt 39 Niederlassungen in Deutschland kam Siemens Schleswig-Holstein nach Angaben Nürnbergers ohne Ergebnisdelle durch das Pandemie-Jahr 2020: „Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, die Investitionsbereitschaft in vielen Branchen trotz Corona erfreulich groß.“ Zugute kam dem nördlichsten Standort die breite Basis an mittelständischen Kunden und damit die weitgehende Unabhängigkeit von großen Playern. Ganz anders etwa Siemens Hamburg, wo die Auftragsflaute beim Großkunden Airbus erhebliche Schrammen im Geschäft hinterließ.

Auch in diesem Jahr soll die Personalstärke zunehmen

In Schleswig-Holstein hingegen setzte sich das kontinuierliche Wachstum der vergangenen Jahre weiter fort. Die Zahl der Siemens-Beschäftigten im Norden kletterte leicht auf knapp über 100, davon gut 75 in der Niederlassung direkt und etwa 25 im Bereich Energy. Auch in diesem Jahr soll die Personalstärke zunehmen. Doch auch der Riese Siemens kann sich nicht frei machen vom Dauerproblem des Fachkräftemangels. Besorgt ist Nürnberger vor allem von der weiterhin ausgeprägten Männer-Dominanz in den technischen Berufen: „Obwohl wir jungen Frauen praktisch den roten Teppich ausrollen, hat sich an diesem Problem nicht viel geändert.“

Rund 1000 Kunden - viele aus dem Mittelstand

Dank seiner rund 1000 Kunden im Norden - von Stadtwerken über Kliniken und Verwaltungen bis zum kleinen Metallbetrieb - weiß der Konzern ziemlich genau, wie es der Wirtschaft im Land geht. Nürnberger: „Von Krisenstimmung oder Auftragssorgen kommt bei uns kaum etwas an.“ Zu den Wachstumstreibern gehören weiter die maritime Wirtschaft - trotz vieler Negativ-Schlagzeilen -, die Pharmabranche, Krankenhäuser sowie die Erneuerbaren Energien.