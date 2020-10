Eckernförde

Für die Mitarbeiter der Firma Sig Sauer in Eckernförde hat die Gewerkschaft IG Metall einen Sozialplan mit Interessensausgleich vereinbart. Dadurch wechseln die Beschäftigten des Unternehmens, das geschlossen wird, für die Dauer von 12 Monaten in eine Transfergesellschaft, wie Jens Karp, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Rendsburg, bestätigt.

„Die Mitarbeiter gehen nach und nach in die Transfergesellschaft über, solange bei Sig Sauer noch ausproduziert wird“, sagt er. Die ersten seien Anfang August gewechselt, die letzten der insgesamt 130 Mitarbeiter sollen Ende November folgen, wenn das Geschäft voraussichtlich komplett zum Erliegen gekommen ist. 20 Mitarbeiter, die Kündigungsfristen von mehr als sieben Monaten haben, erhalten außerdem eine Abfindung.

Anzeige

Auszubildenden soll unter "Ausnutzung bestehender Netzwerke" schnellstmöglich eine andere Ausbildungsstätte in der Nähe oder in anderen Unternehmensteilen von Sig Sauer gesucht werden.

Sig Sauer steht schon länger in der Kritik

Im Juni hatte der Waffenhersteller angekündigt, den Betrieb in Eckernförde zu schließen und das Geschäft ins Ausland zu verlegen. Die Verhandlungen seien nicht einfach gewesen, sagt Karp. „Es ist schlimm, wie die Firma agiert. Das ist kein Aushängeschild für ein deutsches Unternehmen“, stellt der IG Metaller fest.

Als Grund für Aufgabe des Standortes hatte Sig Sauer die wirtschaftliche Situation in Folge der Corona-Krise genannt. Außerdem sei man bei Ausschreibungen in Deutschland benachteiligt worden. In den Fokus der Ermittlungsbehörden war Sig Sauer aber auch wegen Waffenexporten nach Mexiko und Kolumbien geraten. Die Mitarbeiter machten dagegen „Missmanagement“ der Firmenleitung verantwortlich.

Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier.