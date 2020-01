Weco spürt die Klima-Debatte

Kiel

Die angepeilte Rekordsumme von mehr als 133 Millionen Euro wurde nicht ganz erreicht. Traditionell wird in der Woche nach Neujahr bei der Rücknahme der nicht verkauften Feuerwerkskörper auch der Absatz ermittelt. Demnach hat es in Deutschland einen leichten Rückgang von fünf Prozent gegeben. Auswirkungen auf die Produktion für 2020 wird das an den beiden Produktionsstandorten Freiberg und Kiel aber nicht haben, so Weco-Spercher Oliver Gerstmeier.

Vor allem Böller und laute Batterien blieben liegen

Rückläufig war nach Angaben von Weco vor allem die Nachfrage nach Böllern und lauten Batterien. Zuwächse gab es beim Absatz von Pyrotechnik mit Leuchteffekten speziell für Kinder. In den kommenden Wochen setze man sich mit dem Handel zusammen, werde die Trends für das nächste Jahr festlegen und dann die Produktion planen, so Gerstmeier.

In den Niederlanden stelle Weco einen neuen Rekord auf

Anders als in Deutschland verzeichnete Weco in den Nachbarländern zum Teil Zuwächse. In den Niederlanden wurde erstmals die Marke von 77 Millionen Euro trotz ähnlicher Proteste wie in Deutschland geknackt. Nach Mitteilung der Dutch Association of Pyrotechnics wurde der Rekord von 74 Millionen Euro (2009) eingestellt. „Unser Gesamtumsatz in den Niederlanden ist aber deutlich geringer als in Deutschland, weshalb das sich dort positiv entwickelnde Geschäft den Rückgang hierzulande nur minimal auffangen kann“, so Gerstmeier.

