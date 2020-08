Kiel

Die Sommerferien sind längst vorbei, doch noch ist der Schwung an Reiserückkehrern nicht verebbt. Entsprechend vorsichtig sind die Unternehmen in Schleswig-Holstein, wenn es darum geht, die Beschäftigten nach dem Urlaub an den Arbeitsplatz zurückkehren zu lassen. Eine Umfrage von KN-online zeigt: Die Betriebe setzen alles daran, das Risiko zu minimieren.

Klare Kante herrscht beim Getränkehersteller Behn aus Eckernförde. „Rückkehrer aus Risikogebieten müssen einen aktuellen Nachweis über einen negativen Test vorlegen“, sagt Geschäftsführer Waldemar Behn: „Ansonsten gibt es eine zweiwöchige Quarantäne – und zwar ohne Lohnfortzahlung, wenn vor Reiseantritt eine Reisewarnung vorlag.“

Förde Sparkasse empfiehlt einen Test und Maske

Auch die Förde Sparkasse (Kiel) geht auf Nummer sicher: „Bei der Rückkehr aus einem Risikogebiet besteht die Pflicht, das Unternehmen vorab zu informieren und sich entsprechend der behördlichen Vorgaben testen zu lassen“, sagt Unternehmenssprecher Stefan Grote.

Die betroffene Person dürfe nicht zur Sparkasse kommen, bis ein negatives Testergebnis und ein zweites negatives Testergebnis nach fünf Tagen vorliegen: „Eine etwaige Quarantäne-Anordnung ist mitzuteilen.“

Bei Urlaub in einem Nicht-Risikogebiet empfiehlt das Institut den Rückkehrern, einen kostenlosen Test bei einer der mobilen Teststationen durchzuführen. Die Mitarbeiter können nach dem Urlaub wie gewohnt zur Arbeit gehen. Solange kein Testergebnis vorliegt, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zur Vorbeugung zu tragen. Wenn kein Test gemacht wird, gilt diese Regelung 14 Tage.

Provinzial: 14 Tage ins Homeoffice

Auch bei der Provinzial hängt man das Thema hoch. Bereits vor Beginn der Reisesaison und noch einmal kurz danach hatte das Unternehmen seine Beschäftigten ausführlich über aktuelle Reisewarnungen informiert. „Wir haben darüber hinaus empfohlen, nach Möglichkeit Reisen in Risikogebiete zu vermeiden, insbesondere, wenn diese eine Quarantänezeit nach sich ziehen können“, sagt Provinzial-Sprecher Heiko Wischer.

Und wer dennoch nach Spanien oder in die Türkei geflogen ist? Den fordert das Unternehmen auf, nach Rückkehr aus dem Urlaub 14 Tage im Homeoffice zu bleiben und sich rechtzeitig mit seiner Führungskraft in Verbindung zu setzen.

Arbeitgeber darf sich in Urlaubsplanung nicht einmischen

Grundsätzlich darf der Arbeitgeber seinen Beschäftigten natürlich nicht vorschreiben, wohin die Urlaubsreise bitte nicht zu gehen haben. Viele Unternehmen erwarten allerdings von den Beschäftigten, Reisewarnungen und Verhaltensregeln von Robert-Koch-Institut und Auswärtigem Amt sehr ernst zu nehmen.

Welche Regeln gelten für die Rückkehrer? Welche Regeln gelten für die Rückkehrer? Rückkehrer aus Risikogebieten müssen in Schleswig-Holstein zwei negative Testergebnisse vorweisen, um einer zweiwöchigen Quarantäne zu entgehen. Solange die Betroffenen kein negatives Testergebnis vorlegen können, müssen sie sich selbst häuslich isolieren. Erst wenn die Quarantäne behördlich angeordnet wird, haben Beschäftigte einen finanziellen Anspruch nach dem Infektionsschutzgesetz. In der Regel zahlt der Arbeitgeber das Geld weiter, bekommt es jedoch vom Gesundheitsamt zurückerstattet. Kehrt ein Mitarbeiter aus einem Nicht-Risikogebiet zurück, kann das Unternehmen ihn ins Homeoffice schicken. Ist dies nicht umsetzbar, darf der Arbeitgeber Beschäftigte zwar von der Arbeit freistellen, muss sie aber nach § 616 BGB weiter bezahlen. Einen Corona-Test kann der Arbeitgeber in diesem Fall nicht erzwingen. „Sind Mitarbeiter dazu bereit, muss der Arbeitgeber die Kosten für den Test übernehmen“, sagt Frank Otten, Anwalt für Arbeitsrecht in Geesthacht. Und wenn die Reisewarnung erst während des Aufenthaltes ergeht? Hier gibt Otten Entwarnung: „Es macht keinen Unterschied, ob ein Gebiet schon Risikogebiet war oder es erst während des Urlaubs wird.“ Für Rückkehrer aus Risikogebieten besteht aber finanziell ein gewisses Risiko: für die Zeit der häuslichen Isolierung, für die es noch keine behördliche Quarantäne-Anordnung gibt. Schließlich wurden sie ja vor den Risiken gewarnt. Dazu heißt es eher vage aus dem Bundesgesundheitsministerium: „Aus unserer Sicht ist ein Entschädigungsanspruch nach § 56 des Infektionsschutzgesetzes nicht ausgeschlossen.“ Grundsätzlich sehe das Infektionsschutzgesetz kein Verschuldenskriterium vor.

„Wir vertrauen darauf, dass unsere Mitarbeiter die Landesverordnung zu Quarantäne-Maßnahmen für Ein- und Rückreisende einhalten“, heißt es zudem beim Kieler Kanal-Inspektions-Spezialisten IBAK. Auf Vernunft setzen die Firmen aber auch bei Reisen in Nicht-Risikogebiete: „Wir appellieren an die Selbstverantwortung jedes Mitarbeiters, auch im Ausland verantwortungsvoll zu handeln und Hygienerichtlinien einzuhalten“, sagt Bernd Schmidt, Vorstandssprecher der Kieler Volksbank.

Wirtschaftsministerium : Hygienekonzepte werden eingehalten

Immerhin: Noch kann das Wirtschaftsministerium in Kiel nicht erkennen, dass die Reiserückkehrer ein Problem für Produktion oder Service in den Betrieben darstellen. Und angesichts der beendeten Sommerferien sieht Wirtschaftsminister Bernd Buchholz in den kommenden Wochen auch keine Gefahren: „Aber natürlich hängt alles vom Verlauf des weltweiten Infektionsgeschehens ab.

„Recht sicher“ ist Buchholz, dass alle Betriebe im Land „sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgehen, alle funktionierende Hygienekonzepte haben und dafür Sorge tragen, dass diese auch eingehalten werden“.

