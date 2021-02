Kiel

Gülten Turhan, die in Kiel selbst ein Kosmetikstudio betreibt, will dafür sorgen, dass sich die Lage ändert – und hat eine Aktion gestartet, bei der sie ihre Kolleginnen und Kollegen auffordert, in die Innung einzutreten, in der die Kosmetikbetriebe bisher kaum vertreten sind.

„Ich bin die erste in Kiel. Bisher werden wir stiefmütterlich behandelt. Das müssen wir ändern“, sagt Turhan. Vor der Corona-Pandemie habe es etwa 180 Kosmetikbetriebe in Kiel gegeben, berichtet Turhan. Jetzt sei die Zahl stark zurückgegangen, schätzt sie, weil einige bereits aufgegeben haben. Im Lockdown kann sie in ihrem Studio im Sankt Elisabeth Krankenhaus kaum arbeiten. Nur Behandlungen, die ärztlich genehmigt sind, sind zugelassen. Ihre zwei Angestellten hat sie trotzdem nicht entlassen.

Geschlossen im Corona-Lockdown: Auch Nagelstudios gehören mit dazu

„Kosmetik besteht nicht nur aus Schminken“, sagt Turhan. Gemeinsam mit Kolleginnen aus dem ganzen Bundesgebiet hat sie das Papier „Säulen der Kosmetik“ entwickelt um zu zeigen, dass ihr Beruf den Kunden eine ganze Bandbreite anbietet, die von der klassischen Gesichtsbehandlung bis zur dermatologisch-medizinischen Kosmetik reicht. Auch Nagelstudios, über deren Schließung ebenfalls diskutiert wird, gehören dazu.

Deshalb möchte Turhan erreichen, dass die Kosmetik wieder als zulassungspflichtiges Handwerk klassifiziert wird, also eine spezielle Qualifikation wie ein Meisterbrief für den Betrieb eines Kosmetikstudios erforderlich ist. Momentan können Schulen besucht oder eine handwerkliche Ausbildung gemacht werden. „Die Friseure sind wichtig. Die Kosmetik ist aber auch wichtig, das sieht die Politik aber nicht“, sagt sie. Doch sie betont zugleich: „Ich will etwas tun. Jammern ist nicht mein Stil.“

Auch Friseure in Schleswig-Holstein bieten Kosmetik an

„Schon im ersten Lockdown hat sich gezeigt: Die haben kein Sprachrohr. Das hat Frau Turhan gesehen“, sagt Hartmut Klotz, Obermeister der Friseurinnung in Kiel. Traditionell seien die Kosmetiker und Kosmetikerinnen Teil der Friseurinnung gewesen, momentan seien aber nur wenige von ihnen Mitglied der Kieler Friseurinnung.

Auch in der Handwerkskammer sind Friseurinnen und Kosmetikerinnen zusammen organisiert, so Klotz. Schließlich gebe es auch Friseursalons, die Kosmetikbehandlungen anbieten.

Dass die Situation aufreibend sei, bestätigt Nicole Schmitt, die in Kiel in den Räumen einer Parfümerie ein Kosmetikstudio in Kiel betreibt. „Wir haben jetzt die 25. Woche, in der ich nicht arbeiten kann“, hat sie nachgerechnet. „Die finanzielle Seite ist das eine. Das eigene Gehalt bekommt man nicht erstattet.“ Viel schlimmer sei aber noch, dass man ausgebremst werde, obwohl man an Hygienekonzepten gefeilt habe. „Ich höre von vielen Kunden, wie sie uns vermissen.“

Ausbildung hat der Kosmetik-Branche gutgetan

Auch Schmitt bestätigt, dass die Kosmetik schlecht organisiert sei, und dementsprechend wenig Gehör finde. Doch ob sie innerhalb der Innung richtig aufgestellt ist, daran hat sie ihre Zweifel. „Ich halte mich eher an unsere Verbände.“ Immerhin: Die Einführung der dreijährigen Ausbildung mit Berufsschule habe der Branche gutgetan. Schmitt wünscht sich einfach, irgendwann im März wieder öffnen zu können – auch wenn sie den 8. März, mit dem sie erst gerechnet hatte, wieder abgeschrieben hat.

„Das Kernproblem ist, das den Kosmetikerinnen ein schlagkräftiger Fachverband fehlt“, sagt Michael Saß von der Handwerkskammer Lübeck. „Wir finden die Initiative von Gülten Turhan sehr fruchtbar.“ Denn auch auf Landesebene in Kiel fehlen die Ansprechpartner.

Öffnung nach Corona-Lockdown: Friseure lehnen Zehn-Quadratmeter-Regel ab

Allerdings: Am Ende ist es allein mit der Öffnung nach dem Lockdown nicht getan. Denn für die Friseure sei die Lage keineswegs einfach, wie Obermeister Klotz berichtet. Die vorgesehene strenge Zehn-Quadratmeter-Regel sei eine „Katastrophe.“ Nur eine Person dürfe nach den Plänen auf zehn Quadratmeter Fläche im Salon kommen, und dabei werden Mitarbeiter mitgezählt.

„Es gibt Salons, die wollen gar nicht aufmachen, weil es sich für sie nicht lohnt“, berichtet Klotz. „Wenn Sie etwas über 20 Quadratmeter Fläche haben und es kommt eine Kundin mit ihrem Kind, dann ist schon Schluss.“ Andere Betriebe überlegten, so Klotz, ob sie wirklich ihre Azubis weiterbeschäftigen könnten – denn auch die werden bei den Quadratmetern mitgezählt. Ob es wirklich so kommt, werde sich zeigen, so die Handwerkskammer, wenn die Landesverordnung endgültig vorliege.