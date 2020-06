Der Kampf gegen den Corona-Betrug

Hamburg

Kiel. Bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein wird jeder Antrag auf Corona-Soforthilfe einzeln geprüft: Auf inhaltliche Plausibilität und darauf, ob alle Erklärungen abgegeben wurden, erläutert Sprecher Matthias Günther. Die Betrugsprävention ist ein wichtiges Thema, nicht zuletzt, weil die Investitionsbank (IBSH) laut Landeskriminalamt ( LKA) wiederholt Ziel von Betrügern wurde. Teil der Prävention ist es laut Günter, dass ein sogenannter Medienbruch bei der Antragsstellung stattfindet – von digital geht es zu analog. „Ein Grund war, dass unseres Erachtens ein Medienbruch-freies, rein digitales Verfahren ein höheres Betrugsrisiko birgt.“ Andere Bundesländer waren mit solchen rein digitalen Verfahren gestartet und haben sie wieder gestoppt.

In Schleswig-Holstein müssen die Antragsteller sich mehrstufig registrieren, ihre Antragsdaten eingeben und dann den ausgefüllten, unterschriebenen und gescannten Antrag sowie Unterlagen zur Legitimation hochladen. Dann werden die Daten untereinander verglichen, erklärt Günther. „Wir zahlen nur an deutsche IBAN-Nummern aus.“ Somit greife das Geldwäsche-Screening der Banken in Deutschland. Sofern Auffälligkeiten bestehen, müsse die Empfängerbank beim Absender der Zahlung nachfassen. Auch werden Steuer- und Kontonummern überprüft, um zu verhindern, dass Anträge mehrfach gestellt werden.

Günther lässt auch durchblicken, dass dies noch nicht alles sei: „Wir verfügen noch über weitere Prüfroutinen, über die wir aus Sicherheitsgründen jedoch nicht öffentlich sprechen. Vorsorglich stehen wir in regelmäßigem Kontakt mit dem Landeskriminalamt.“

Fake-Seiten und gefälschte Shops

Die Ermittler müssen nicht nur Betrug bei den Soforthilfen im Blick behalten. „Fake-Seiten wurden nach unserem Wissen von der IBSH-Website nicht erstellt“, berichtet Günther. „Allerdings haben Kunden sogenannte Phishing-E-Mails bekommen mit der Aufforderung, Daten von sich per E-Mail zu schicken. Als Adresse wurde nicht unsere E-Mail-Adresse mit der Endung @ib-sh.de angegeben, sondern mit der Endung @ib-sh.de.com. In wie vielen Fällen es gelungen ist, Daten abzugreifen, ist uns nicht bekannt.“

Ähnliche Fälle gab es nach Polizeiangaben in Hamburg. Diese Mails erweckten den Anschein, durch die Hamburgische Investitions-und Förderbank versendet worden zu sein und beziehen sich auf „vermeintlich gezahlte Corona-Soforthilfen“. An die Nachricht angehängt sind zwei echt wirkende PDF-Dokumente. Darin wollen die mutmaßlichen Betrüger persönliche Daten abgreifen und fordern die Angeschriebenen auf, bereits erhaltene Zuschüsse teilweise oder komplett zurückzuzahlen.

Eine weitere kriminelle Variante im Zuge der Krise sind gefälschte Shops im Internet, warnt die Kieler Polizei. Dazu gingen verstärkt Anzeigen ein, die Fallzahlen hätten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf deutlich über 100 mehr als verdoppelt. Bei ihren Ermittlungen sind die Staatsanwaltschaften auch auf die Mithilfe der Banken angewiesen, die Verdachtsfälle weiterleiten.

Zahlen werden zunehmen

„Dem Landeskriminalamt sind Anzeigen durch die Hausbanken von Leistungsempfängern und durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein bekannt geworden“, bestätigt LKA-Sprecherin Carola Jeschke. Man bearbeite zusammen mit der Anti-Geldwäscheeinheit FIU, der Financial Intelligence Unit, den Staatsanwaltschaften und anderen Verpflichteten gemäß dem Geldwäschegesetz eine größere Anzahl von Verfahren wegen Verdachts auf Subventionsbetrug – zum Nachteil der Investitionsbank.

„Es muss befürchtet werden, dass die Zahlen in den nächsten Wochen noch weiter zunehmen könnten“, sagt Jeschke. Staatsanwaltschaft und Polizei haben vereinbart, „die Subventionsbetrügereien konsequent zu verfolgen“. Sie stehen hierzu weiter im engen Austausch mit anderen beteiligten Behörden und Institutionen, um solche Fälle schnell erkennen zu können. Ziel ist es, zu Unrecht ausgezahlte Gelder wieder zurückzuholen.

„In der Kieler Volksbank ist uns bisher weiterhin kein Betrugsfall bekannt“, sagt Timo Grabowski. Man kenne als regionale Genossenschaftsbank die Kunden und ihre Unternehmen persönlich. „Sobald uns unbekannte Unternehmen auf uns zukommen und über uns Sofort-Hilfe beantragen möchten, sind wir besonders wachsam.“, sagt Grabowski. „Uns ist bisher kein konkreter Fall bekannt“, berichtet auch Stefan Grote für die Förde Sparkasse.

Und doch sind es die Kreditinstitute, die die Ermittler manchmal auf die Spur bringen. So geschah es beispielsweise im Fall eines 37-Jährigen Mannes, bei dem die Polizei plötzlich zur Hausdurchsuchung vor der Tür stand. Er hatte sich ein neues Auto gekauft – finanziert aus Corona-Soforthilfen, die er in Hamburg beantragt hatte. Hier hatte eine Berliner Bank Anzeige gestellt wegen des Verdachts auf Geldwäsche, berichtet die Polizei.