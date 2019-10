Eine Billion Euro auf Girokonten

Kiel

Dies zeigt eine Analyse des Hamburger FinTech-Unternehmens Deposit Solutions. Banken im Norden empfehlen ihren Kunden ein finanzpolitisches Umsteuern. Bei der Verbraucherzentrale warnt man indes zur Vorsicht.

Die Macher der Studie werteten unter anderem Zahlen der Deutschen Bundesbank, des Statistischen Bundesamtes sowie der Europäischen Zentralbank ( EZB) aus. Demnach hat sich das Pro-Kopf-Guthaben auf deutschen Girokonten seit 2012 von 6300 Euro auf 12400 Euro fast verdoppelt. 566 Millionen Euro liegen zudem auf Tagesgeldkonten – ebenfalls ein Rekord. Und das „obwohl es das klassische Sparen de facto nicht mehr gibt“, wie André Santen, Leiter Unternehmenskommunikation der Förde Sparkasse, betont.

Der Wertverlust wird nicht wahrgenommen

Bankkunden erhalten bei dem seit Jahren niedrigen Zinsniveau auf Einlagen kaum noch eine Rendite und verlieren durch Gebühren und eine allgemeine Preissteigerung sogar noch Teile ihres Vermögens. „Der schleichende Wertverlust wird durch die Kunden aber meist nicht wahrgenommen.“

Mit durchschnittlich zwölf Prozent jährlichem Wachstum verzeichneten Giroguthaben in den vergangenen fünf Jahren den stärksten Einlagenzuwachs unter allen Kontoarten. Die hohen Bestände stellen für die Kreditinstitute aber ein Problem dar. Die Kreditnachfrage steigt nicht im gleichen Maße, und so müssen die Banken ihre überschüssige Liquidität bei der EZB parken – zu einem negativen Einlagenzins von 0,5 Prozent. Deshalb wollen die Institute ihre Kunden auch für andere Anlagemöglichkeiten sensibilisieren. Letztlich zählen laut Santen aber die Wünsche der Kunden – und die seien nach wie vor durch ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit geprägt. „Dennoch weisen wir im Gespräch meist darauf hin, dass besonders in puncto Altersvorsorge das Sparen auf dem Girokonto allein nicht der richtige Weg ist.“

Banken empfehlen Investitionen

Das sieht auch Imke Gernand so: „Da die Phase niedriger Zinsen auf absehbare Zeit anhält, raten wir unseren Kunden, zusätzlich zu klassischen Sparprodukten auch in renditestärkere Produkte zu investieren“, sagt die Sprecherin der Sparkasse Südholstein. „Nur so lässt sich verhindern, dass das eigene Vermögen durch die Inflation aufgezehrt wird.“ Ihr Institut versuche, dem Sicherheitsbedürfnis der Kunden gerecht zu werden und trotzdem die Chancen des Kapitalmarkts aufzuzeigen.

Verbraucherzentrale warnt vor Risiken

Michael Herte von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein mahnt allerdings: Bankkunden sollten nicht mit aller Kraft in andere Anlageformen getrieben werden. „Den Leuten, die zu uns kommen, ist eine hohe Sicherheit meist wichtiger, als in ein Produkt zu investieren, das zwar zwei bis drei Prozent mehr Rendite bringt, das sie aber weder verstehen, noch das Risiko abschätzen können.“ Sparer seien nach dem Crash der T-Aktie der Deutschen Telekom Anfang des Jahrtausends oder der Finanzmarktkrise 2008 vorsichtiger geworden. „Dass ungeeignete Produkte zu massiven Schäden führen können, gehört mittlerweile zum Allgemeinwissen.“

Das merken auch die Banken in Beratungsgesprächen. „Die Vorbehalte gegenüber Kapitalmarktprodukten sind ungebrochen, die Verlustängste noch immer stark ausgeprägt“, sagt André Santen. „Den Kunden sind viele Anlagen zu risikoreich oder zu kompliziert. Das trifft aber auf einen monatlichen Fondssparplan kaum zu.“

Verbraucher wählen die Sicherheit

Dass solche Produkte bei den Anlegern trotzdem wenig nachgefragt würden, liegt laut Herte auch an den Gewohnheiten der Kunden. „Viele Sparprodukte waren über Jahrzehnte Standard und werden gar nicht mehr hinterfragt.“ Die Verbraucherzentrale registriere, dass sich Sparer mit dem Nullzinsumfeld abgefunden hätten. „Viele nehmen lieber den theoretischen Verlust durch Inflation in Kauf, als sich dem Risiko von Vermögensverlusten durch Kurseinbrüche am Kapitalmarkt auszusetzen.“ Ein Umdenken der Sparer scheint in naher Zukunft unwahrscheinlich. Giro- und Tagesgeldkonten könnten auch in den kommenden Jahren gut gefüllt bleiben.