Neumünster

Es ist eine Szene, die sich nach Augenzeugenberichten vor gut zwei Jahren regelmäßig wiederholt hat in der Kieler Straße in Neumünster: Ein unauffälliger Wagen fährt vor der Zentrale der Sparkasse Südholstein vor, hält regelwidrig mit zwei Rädern auf dem Bürgersteig. Ein Mann, so unauffällig wie das Auto, steigt aus und prüft mit kritischen Blicken das Terrain. Dann öffnet er die Tür zum Fond, und ein zweiter Mann steigt aus: Anzug, Brille, Schnauzer. Sein Name: Andreas Fohrmann. Es ist der in der vergangenen Woche wie aus heiterem Himmel gefeuerte Vorstandschef der viertgrößten Sparkasse Schleswig-Holsteins.

Andreas Fohrmann wurde als Vorstandschef der Sparkasse Südholstein geschasst. Quelle: Thorsten Geil

Alle rätseln, was da Schlimmes vorgefallen ist

Als Grund für den Rausschmiss nennt das öffentlich-rechtliche Institut „eine Überschreitung der Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche, die das Vertrauensverhältnis zwischen Herrn Fohrmann und dem Verwaltungsrat nachhaltig beschädigt hat“. Nun rätseln nicht nur die völlig vor den Kopf gestoßenen Beschäftigten, was da denn Schlimmes vorgefallen ist. Sämtliche Anfragen beim Unternehmen und bei anderen Stellen prallen ab an einer Mauer des Schweigens. Alle Beteiligten wurden zu absolutem Dichthalten verpflichtet.

Fohrmann hatte die Sparkasse Südholstein saniert

Entsprechend zäh gestaltet sich die Suche nach den Gründen für diese Kündigung, die weit über die Landesgrenzen hinaus für Schlagzeilen sorgt. Doch vieles spricht dafür, dass die eingangs beschriebene Szenerie etwas zu tun hat mit der plötzlichen Trennung nach vielen Jahren guter Zusammenarbeit. 2014 hatte Fohrmann (heute 58) die Führung der Sparkasse Südholstein übernommen. Dem Institut ging es damals so schlecht, dass es mit Millionen aus dem Sparkassenverbund gestützt werden musste. Fohrmann, studierter Jurist, brachte das Haus wieder auf Kurs, straffte Strukturen und Filialnetz, senkte Kosten, stärkte die Ertragskraft. Heute steht die Bank mit gut sechs Milliarden Euro Bilanzsumme und knapp 900 Beschäftigten so gut da wie lange nicht mehr – bezeichnet sich selbst sogar als eine der „vertriebsstärksten Sparkassen Deutschlands“.

Eine Drohne vor dem Bürofenster?

Doch dann kam die Sache mit der Drohne. Vor knapp drei Jahren soll nach Informationen der Kieler Nachrichten ein militärisch aussehender Flugkörper vor Fohrmanns Bürofenster aufgetaucht sein. Daraufhin, so heißt es, genehmigte die Bank ihrem Chef eine Zeit lang auf Firmenkosten Personenschutz. Offensichtlich nahm man die Bedrohungslage ernst, schließlich kosten solche Maßnahmen schnell einen vierstelligen Betrag – pro Tag.

Nach einiger Zeit, so der KN-Informant, habe die Polizei aber festgestellt, dass es keine objektiv belegbare Bedrohungslage für Fohrmann gebe. Der Schutz wurde eingestellt. In diesem Sommer dann soll sich Fohrmann erneut bedroht gefühlt und wiederum um Personenschutz gebeten haben. Diesmal jedoch soll sein Ansinnen von der Sparkasse abgelehnt worden sein. In diesem Zusammenhang soll der Vorstandschef dann etwas so Schwerwiegendes getan haben, dass die Bank darin einen Grund für die fristlose Kündigung sah. Was das genau war? Das verbirgt sich noch hinter der Mauer des Schweigens. Nur so viel räumt Institutssprecherin Imke Gernand ein: „Es war ein konkreter Vorfall, der zur Beendigung des Dienstverhältnisses geführt hat.“

Streit geht vor das Arbeitsgericht

Gegen die Kündigung setzt sich Fohrmann nach KN-Informationen jetzt vor dem Arbeitsgericht zur Wehr. Eine Stellungnahme von ihm persönlich ist bislang nicht zu bekommen: Sein dienstlicher Mailaccount ist abgeschaltet, das Institut will den Kontakt zu ihm nicht vermitteln – und wer seine Handynummer hat, rückt sie so schnell nicht heraus.

Rund eine halbe Million Jahreseinkommen

Fohrmann – Jahreseinkommen: rund eine halbe Million Euro – hat noch einen Arbeitsvertrag bis 2023. Die jüngste Verlängerung hatte es 2018 gegeben. Die Trennung kommt zu einem heiklen Zeitpunkt, denn die Sparkasse steckt mitten in Fusionsverhandlungen. Doch die Gespräche über die mögliche Verschmelzung mit der Sparkasse Holstein, so das Institut, würden unter Führung der Vorstandsmitglieder Eduard Schlett und Martin Deertz wie geplant fortgesetzt.

Die Entlassung ist auch ein Fall für das Innenministerium. Laut Paragraf 13 des schleswig-holsteinischen Sparkassengesetzes muss die Sparkassenaufsicht eine fristlose Kündigung von Vorstandsmitgliedern genehmigen. „Bislang“, so ein Sprecher, „ist bei uns ein entsprechender Antrag noch nicht eingegangen.“