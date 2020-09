Kiel

Offiziell ist es ein Routinetermin für den Spitzenverband der deutschen Sparkassenfamilie. Es geht um Kapitalauflagen der Europäischen Zentralbank, um die Zinssituation und natürlich um die Corona-Folgen für die Institute. Nichts also, was große Emotionen auslöst. Doch am Rande der turnusmäßigen Sitzung des Gesamtvorstands des Deutschen Sparkassenverbandes ( DSGV) dürfte es gestern in Berlin herzhaft zur Sache gegangen sein. Im Fokus stand vor allem die Begegnung des Kieler Sparkassenchefs Götz Bormann mit Hans-Günther Henneke, Vizepräsident des DSGV und Geschäftsführer des Deutschen Landkreistages.

Warnung vor schleichender Privatisierung

Im Interview mit den Kieler Nachrichten hatte Henneke die geplante Fusion von Bormanns Förde Sparkasse mit der Sparkasse Mittelholstein AG in ungewohnt scharfer Form kritisiert. Für Wirbel sorgt vor allem ein Vergleich, mit dem Henneke seine Warnung vor einer schleichenden Privatisierung und einem wachsenden Einfluss der Hamburger Sparkasse ( Haspa) in Schleswig-Holstein begründet: „Das ist wie Krebs haben.“ Wenn der eingedrungen sei in einen Körper – und das könne er nur bei der privaten Rechtsform – dann „ist eine Ausbreitung im Rahmen rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten immer gegeben.“

Anzeige

Bormann und Abendroth verärgert

Die Reaktion erfolgte prompt: In einer gemeinsamen Mitteilung zeigen sich Bormann und Sören Abendroth, Chef der Sparkasse Mittelholstein, über Hennekes Wortwahl „irritiert und verärgert“. Dieser betreibe „ Panikmache“, habe sich im Ton vergriffen und sei an einer sachlichen Diskussion offenbar „überhaupt nicht interessiert“, so Bormann.

Und: „Wir können uns nicht vorstellen, dass derartige Simplifizierungen, die nur Emotionen schüren, die Billigung des Präsidiums des Deutschen Landkreistages finden.“ Doch auch Reinhard Sager, Landrat von Ostholstein und Präsident des Landkreistages auf Landes- und Bundesebene, hatte die Fusionspläne scharf kritisiert. Allerdings ist er auch Verwaltungsratschef der Sparkasse Holstein.

Lesen Sie auch: Bormann verteidigt Sparkassen-Fusionspläne

Systemstreit neu entfacht

Das Vorhaben entfacht in der Sparkassen-Gruppe einen Systemstreit neu – den zwischen öffentlich-rechtlichen und freien Instituten. Schleswig-Holstein steht dabei im Mittelpunkt, denn hier haben von den bundesweit gerade einmal fünf Sparkassen-AGs (bei rund 380 Instituten insgesamt) drei ihren Sitz: Bordesholm, Lübeck und Mittelholstein mit der Zentrale in Rendsburg. Und an allen drei ist die Haspa beteiligt.

Lesen Sie auch: Gewerkschaft alarmiert: Sparkassen-Fusion wirbelt viel Staub auf

Kiel und Rendsburg halten an Plänen fest

Sowohl Bormann als auch Abendroth sehen in einer Fusion unter dem Dach einer Aktiengesellschaft „den für die Region richtigen Weg zur Bündelung der Kräfte und halten unverändert daran fest.“ Das dürften also noch spannende Gespräche werden. Gespräche, die für Bormann besonders anstrengend sein werden: Als Landesobmann der Sparkassen muss er in Berlin die Interessen aller elf schleswig-holsteinischen Institute vertreten.

Mit dem größten Zusammenschluss in der Geschichte der Nord-Sparkassen entstünde ein Institut mit mehr als zehn Milliarden Euro Bilanzsumme, 1700 Beschäftigten und einem Geschäftsgebiet, das quer durch Schleswig-Holstein reicht.

Mehr Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier.