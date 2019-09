Kiel

Digitalisierung, Globalisierung, Cyber-Sicherheit – das sind nur einige der Kernthemen, um die es im Audimax der Kieler Universität ging. Und die Quintessenz der Diskussionen und Workshops mit einer stolzen Riege hochkarätiger Experten lautet: Vielem ist der Mittelstand gewachsen, doch gerade im Bereich Internetkriminalität und Außenhandel gibt es noch gefährlich offene Flanken.

Ein Cyber-Angriff kann ein Unternehmen vernichten

Es ist einige Zeit her, doch Nikolaus Stapels (39), Fachberater für Cyber-Sicherheit, wird diesen Anblick nicht vergessen: Da sitzt ein Mann an seinem Schreibtisch, ein Hüne, muskelbepackt und zwei Meter groß – und weint die Verzweiflung aus sich heraus. Der Mann ist Inhaber eines Elektronik-Unternehmens im Norden der Republik und Ziel einer erpresserischen Cyber-Attacke geworden ist. Alle Daten sind verschlüsselt, die EDV lahmgelegt. Nichts geht mehr. Das Unternehmen, das doch demnächst seine Kinder weiterführen sollten, steht vor dem Aus. Da kann auch Stapels mit seinem Know-how als zertifizierter IT-Risk-Manager nichts mehr tun. Also greift der Elektronikunternehmer zum letzten Mittel, tut das, was man eigentlich nie tun soll: Er zahlt das Lösegeld – und die Sache geht glimpflich aus.

Kriminelle Mails oft perfekt getarnt

„Cyberangriffe bedrohen zunehmend die Netzwerke und Daten von Unternehmen“, sagt Stapels, dessen Trainings- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Klein Rönnau ( Kreis Segeberg) bundesweit Firmen und Kommunen beim Datenschutz und der Abwehr von Cyber-Angriffen unterstützt. Stapels Ziel an diesem Tag im „Themenforum 2“: Niemanden verschrecken, aber die Zuhörer für das existenzielle Thema Datenschutz sensibilisieren. Und so hört sich seine wichtigste Botschaft auch ausgesprochen schlicht an: „Erst denken, dann klicken!“ Soll heißen: Im Umgang mit jeder Art von E-Mail, mag sie auch noch so seriös oder gar vertraut klingen, ist absolute Vorsicht geboten: „Die Zeiten sind endgültig vorbei, in denen kriminelle Mails schnell zu entlarven waren, weil sich etwa beim Übersetzen aus dem Kyrillischen Fehler eingeschlichen haben.“

Die Botschaften von Philipp-Asmus Barluschke

Die Botschaft, die Philipp-Asmus Barluschke (31) seinen Unternehmerkolleginnen und -kollegen vermitteln möchte, hat gleich drei Ausrufezeichen: „Sich niemals entmutigen lassen! An sich selbst glauben! Für die Sache kämpfen – nicht für das große Geld!“

"Das war Schrott, das kann ich besser"

2017, nach mehrjähriger Vorarbeit, gründete der gelernte CNC-Fräser und CAD-Designer im nordfriesischen Bredstedt seine Firma BarluParts 3D, weil er schlicht „die Nase voll“ hatte von dem, was ihm Orthopädietechniker für viel Geld als Prothese anboten. Barluschke fehlt von Geburt an der rechte Unterarm. Für das, was ihm Experten als ultimative Lösung präsentierten, hat er ein vernichtendes Urteil: „Das war Schrott.“ Bis er sich sagte: „Das kann ich besser.“ Heute liefert der Gründer auf Bestellung von Sanitätshäusern hochmoderne Prothesenschäfte aus dem 3-D-Drucker in die ganze Republik. Um das Unternehmen an den Start zu bringen, benötigte er rund 70.000 Euro Kredit, die er bei der bundeseigenen KfW-Bank beantragte. Dort sagte man Nein. Glücklicherweise sprang eine Sparkasse in die Bresche.

Beim Export gibt es Luft nach oben

Dass Schleswig-Holstein bei der Globalisierung nicht unbedingt ganz vorne marschiert, sei angesichts der aktuellen Konjunkturlage durchaus ein Vorteil, konstatiert Prof. Gabriel Felbermayr.

Diese Aussage will der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft allerdings nicht als Aufforderung verstanden wissen, sich auszuruhen auf einem eher binnenwirtschaftlich ausgerichteten Branchenmix: „Die Erkundung von Auslandsmärkten ist ein Thema, das viele Unternehmen noch offensiver angehen könnten.“ Welches aus seiner Sicht derzeit das größte Risiko im Außenhandel darstellt? Felbermayr muss nicht überlegen: „Ganz klar: der Brexit.“ Die Folgen eines ungeregelten Ausscheidens der Briten aus der EU seien völlig unkalkulierbar.

Viele Firmen noch nicht sensibilisiert

„Wir sind mittelstandsabhängig, dafür aber weniger konjunkturabhängig“, sagt Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP). Doch auch er sieht offene Flanken beim Mittelstand: „Es gibt noch viele Unternehmen, die sensibilisiert werden müssen für die Herausforderungen der Zukunft.“