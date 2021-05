Kiel

Am Mittwoch berichtete der schleswig-holsteinische Sparkassen- und Giroverband über das Geschäft im Pandemiejahr 2020. Tenor: Die Institute haben so solide gewirtschaftet, dass sie ihren Kunden auch in Ausnahmezeiten verlässlich zur Seite stehen können. Doch auch die intensiv genutzten Hilfsmöglichkeiten einschließlich Stundungen und Tilgungsaussetzungen sind irgendwann ausgereizt: Nachdem 2020 in Sachen Firmenpleiten noch unauffällig war, bereiten die Sparkassen sich jetzt auf Kreditausfälle vor. Die treffen die Häuser jedoch gut vorbereitet, versichert Sparkassenpräsident Oliver Stolz: "Die Institute haben Vorsorge getroffen." In welchem Umfang - das will er nicht verraten. Sicher sei jedoch: "Diese Ausnahmesituation wird noch längere Zeit Auswirkungen auf die Entwicklungen der Finanzbranche und der Sparkassen haben."

Zahl der SB-Standorte geht zurück

Weil immer mehr Kunden ihre Bankgeschäfte inzwischen online erledigen und weitgehend auch auf Kartenzahlung setzen, bahnt sich bei den Sparkassen ein Umdenken in der Filialpolitik an. Lange Zeit war dieser Trend gesetzt: Zahl der personenbesetzten Geschäftsstellen runter, Zahl der Selbstbedienungsstandorte rauf. Doch weil sich das Nutzungsverhalten gerade im Pandemie-Modus noch einmal massiv verändert hat, nehmen die Institute nun auch die relativ teuren SB-Zweigstellen auf den Prüfstand: "Über kurz oder lang muss man diese Standorte als überholt ansehen", sagt Stolz.

Auch Geldautomaten werden weniger

In den Zahlen kommt diese Erkenntnis bislang nur behutsam zum Ausdruck: Ende 2019 hatten die elf Institute im Land 157 SB-Filialen, Ende 2020 waren es zwei weniger. Allerdings ging es in den Jahren zuvor mit den Automatenstandorten aufwärts - viele entstanden durch die Schließung und Umwandlung personenbesetzter Geschäftsstellen. Auch dort wird das Netz dünner, die Zahl sank binnen eines Jahres von 184 auf 174. Gleichwohl betont Stolz: "Filialen gehören zum Kern der Sparkassen, und wir werden alles daran setzen, dass das so bleibt." Langsam auf dem Rückzug sind auch die Geldautomaten: Ende 2020 gab es davon bei den Sparkassen im Land 1400 Stück, 19 weniger als im Vorjahr. Inzwischen werden nach Angaben von Stolz 67 Prozent der Girokonten digital geführt. Und: Mehr als 66 Prozent der Einkäufe in den Geschäften werden per Karte oder App bezahlt.

Einlagenwachstum wird zum Problem

Als große Herausforderung bezeichnet der Verbandschef die anhaltend schwierige Zinssituation in Verbindung mit einem ungebremsten Zustrom von Kundengeldern: Innerhalb eines Jahres schnellten die Einlagen bei den Sparkassen im Land um 2,8 Milliarden Euro in die Höhe - ein Plus von neun Prozent. Weil die Institute einen großen Teil dieser Summe bei der Europäischen Zentralbank parken und dafür 0,5 Prozent Negativzinsen bezahlen müssen, wird der Druck auf die Erträge immer größer.

"Verwahrentgelt" ist schon Normalität

Und so gibt es in Schleswig-Holstein nur noch sehr wenig Institute, die Privatanlegern für hohe Beträge auf Giro- oder Tagesgeldkonten kein "Verwahrentgelt" berechnen. Stolz wirbt um Verständnis: "Wir haben haben immer versucht, die Weitergabe von Negativzinsen an private Kunden zu vermeiden, doch es ist auch unsere Pflicht, dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben." Um die Situation für den Bankensektor insgesamt zu entschärfen, sei ein "behutsames" Umschwenken in der europäischen Geldpolitik "dringend erforderlich".

Nachfrage nach Wertpapieren steigt rasant

Inzwischen fruchtet jedoch auch die Empfehlung der Institute, hohe Beträge nicht auf Girokonten stehen zu lassen, sondern in ertragbringende Anlagen zu investieren. Allein im ersten Quartal dieses Jahres schossen die Wertpapieranlagen bei den Sparkassen um 139 Prozent in die Höhe.

Insgesamt haben die Sparkassen im Land 2020 ein Betriebsergebnis in Höhe von 343 Millionen Euro eingefahren, das sind 0,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Zinsüberschuss schrumpfte um 1,5 Prozent auf 706,1 Millionen Euro. Die Zusagen für Darlehen erreichten eine Summe von 6,7 Milliarden Euro - ein Plus von 11,3 Prozent. Die Kernkapitalquote erhöhte sich leicht auf 14,9 Prozent.