Kiel

Der beschleunigte Preisauftrieb nährt die Sorge vor Inflation. Fahrräder, Baumarktartikel, Spielzeug, Restaurant- und Freizeitparkbesuche: Auch in Schleswig-Holstein erhöhen viele Anbieter die Preise. Grund für die Teuerung ist meist das Aufeinandertreffen von starker Nachfrage mit Lieferproblemen und explodierenden Kosten im Überseetransport. Die Gastronomie leidet zudem unter den Corona-Auflagen.

Teuerungsrate in Deutschland bei 3,8 Prozent

Die Teuerungsrate in Deutschland liegt aktuell mit 3,8 Prozent so hoch wie seit 1993 nicht mehr. Während die Bundesregierung von einer vorübergehenden Entwicklung ausgeht, die auch gestiegenen Energiekosten und dem Mehrwertsteuereffekt geschuldet sei, warnt etwa das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) vor einem anhaltenden Geldwertschwund: „Sollten die Märkte das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Europäischen Zentralbank verlieren, dann könnte die Entwicklung kippen“, sagt IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths.

Um wachsenden Inflationsgefahren begegnen zu können, müsste die EZB die Zinsen anheben, was jedoch die europäische Staatsschuldenkrise wieder anheizen könnte. Der Preisauftrieb als Folge der Pandemie-Effekte könnte nach Kooths Einschätzung noch bis Ende des Jahres anhalten. Insgesamt gebe es eine „brisante Gemengelage.“ Um die Situation zu entschärfen, „müssen wir den Fuß vom Gas nehmen“. Dies gelte gleichermaßen für die EZB wie für die Schuldenpolitik der EU-Staaten.

Fahrrad-Händler aus Kiel: Preise bis zu 100 Euro angestiegen

Zu Preisanhebungen gezwungen sehen sich zahlreiche Händler in der Region: „Viele Lieferanten haben zum Halbjahr neue Preislisten geschickt – das ist total unüblich“, sagt Leo Schneider, Juniorchef des Kieler Spielzeuggeschäftes „Höhenflug“. Betroffen seien vor allem niedrigpreisige Produkte aus Asien.

Bei Holzspielzeug aus Europa seien zwar nicht die Transportkosten gestiegen: „Hier schlagen aber die hohen Holzpreise durch.“ Michael Kempf vom Kieler Fahrradladen „Drahtesel“ nennt diese Preisaufschläge: „50 Euro mehr für normale Räder, 100 Euro für E-Bikes“. Teile seien vielfach nur auf Ebay zu bekommen, und auch dort kletterten die Preise.

Deutliche Preiserhöhungen bei Gastronomie in Schleswig-Holstein

Im Lebensmittelhandel verteuern sich viele Produkte, die aus Übersee kommen. „Die Preise steigen vor allem bei Zutaten für die asiatische Küche“, sagt der Kieler Einzelhändler Marten Freund. Allerdings seien viele Produkte aus Fernost derzeit ohnehin kaum lieferbar.

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Schleswig-Holstein berichtet von Preiserhöhungen bis zu 20 Prozent. Der Aufwand für die Gastronomen sei durch die Corona-Hygienevorschriften deutlich gestiegen. Die Kosten einiger Waren seien ebenfalls höher als vor einem Jahr.

Von Ulrich Metschies und Jonas Bickel