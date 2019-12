Weltmarktführer: Das sind die 33 Spitzenfirmen aus dem Norden

Kiel

Wenn im Schallraum der Firma Zöllner ein Schiffshorn zur Probe ertönt, dann muss die dicke Tür richtig zugemacht werden. 143 Dezibel ist der Signalton laut. Das Kieler Unternehmen ist weltweit führender Hersteller für akustische Signalanlagen für die Schifffahrt und automatische Warnsysteme für Baustellen an Bahngleisen. Zöllner ist einer der 33 Weltmarktführer aus dem Land, die die Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein ( IHK) in einer neuen Broschüre porträtiert hat.

„Viele Menschen verbinden Schleswig-Holstein vor allem mit Tourismus und denken an Landwirtschaft. Dass wir auch ein hervorragender Industriestandort sind, haben viele Leute – vor allem südlich der Elbe – noch nicht verstanden“, sagte Klaus-Hinrich Vater, Präsident IHK zu Kiel.

Bundesweit gibt es rund 3000 Weltmarktführer

Natürlich tauchen im Hochglanzheft große Namen wie Thyssen Krupp Marine Systems, Aco oder Raytheon Anschütz auf. Aber unter den Porträts findet sich auch die Schleswiger Tauwerkfabrik Oellerking, die Planen und Abdecksysteme für Lkw-Anhänger und Eisenbahnwaggons herstellt, oder die Lübecker Jürgen Löhrke GmbH, die Reinigungs- und Desinfektionsanlagen für die Lebensmittelindustrie anbietet.

Das Spektrum reicht von Notfall-Sauerstoffsystemen für die Luftfahrt über Tränkeautomaten für Kälber bis zu Hunde-Rolleinen.

In ganz Deutschland gebe es rund 3000 Weltmarktführer, in Schleswig-Holstein hat die IHK etwa 40 identifiziert, von denen aber nicht alle ins Rampenlicht wollten.

Buchholz : Champions dürfen sich nicht verstecken

„Hidden Champions zahlen sich vor allem dann für das Land aus, wenn sie auch sichtbar sind“, betonte aber Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP). Teilweise seien die Unternehmen nicht mal unter Schleswig-Holsteinern bekannt, obwohl sie oft Spezialisten auf ihrem Gebiet seien und sich im globalen Wettbewerb durchsetzten.

„Wer eine Nische gefunden hat und erfolgreich ist, muss das auch aktiv nach außen zeigen“, so der Minister. Das sei vor allem wichtig, wenn es darum gehe, Fachkräfte zu gewinnen.

Broschüre soll Fachkräfte anziehen

„Wir sind auf Wachstumskurs und brauchen hochqualifizierte Mitarbeiter in fast allen Bereichen“, sagte Zöllner-Geschäftsführer Ulrich Matthiesen. In der Kieler Firma sei die Belegschaft in den vergangen 30 Jahren von einst 30 auf 230 Mitarbeiter gewachsen.

Die Broschüre soll verdeutlichen, dass es in Schleswig-Holstein hochattraktive, innovative Arbeitgeber gebe, so Vater. Über eine Kampagne sollen die Weltmarktführer auch an den Hochschulen bekannt gemacht werden.

Weltmarktführer als Vorbild für Gründer

„Die Broschüre soll auch eine Anerkennung für die Unternehmen sein, die es geschafft haben, eine solche Position zu erreichen. Denn Weltmarktführer sein, das heißt harte Arbeit“, so Vater. Die meisten seien familiengeführte, mittelständische Unternehmen mit Vorbildcharakter, die jungen Unternehmern und Gründern zeigen können, was aus ihrer Idee werden könne.

„Wir brauchen hier viel produzierendes Gewerbe, weil dort die Wertschöpfung größer ist als im Dienstleistungsbereich“, sagte Lars Schöning, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Lübeck. Die Politik müsse dafür für entsprechende Rahmenbedingungen wie gute Infrastruktur und Breitbandversorgung sorgen. Matthiesen wünscht sich ein Eisenbahn-Cluster.

Ermittelt hat die IHK die Weltmarktführer nach den Kriterien des „Lexikons der deutschen Weltmarktführer“ von Professor Bernd Venohr. Sie beziehen sich auf Marktanteile, Auslandsanteile des Umsatzes und die Zahl der belieferten Länder. Relevant seien aber auch qualitative Aspekte, weil Firmen einen Markt durchaus technologisch dominieren könnten, ohne die höchsten Umsätze zu verzeichnen.