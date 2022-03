2,17 Euro hier – 2,16 Euro wenige Kilometer entfernt: Die Spritpreise an den Tankstellen in Schleswig-Holstein fahren Achterbahn wie Börsenkurse. Um das zu verstehen, hilft ein Einblick in die Preisfindung. Verdienen sich die Anbieter ein goldenes Näschen auf Kosten der Autofahrer?