Frankfurt am Main

Man stelle sich vor, der Stromverbrauch von Kühlgeräten würde in speziell temperierten Laboren gemessen. Wo es so kühl ist, dass die Kühlschranktür getrost weit offen stehen kann - das Gemüse bleibt trotzdem frisch. Selbst Geräte mit Uralt-Technik würden bei solchen Tests gut abschneiden. Ähnlich läuft es in der realen Welt beim Ermitteln der Verbrauchs- und CO2-Abgaswerte für Autos. Die Fahrzeuge werden unter wirklichkeitsfernen Bedingungen getestet.

Die Hersteller haben die Steuerung von Verbrenner- und Elektromotoren für solche Tests immer weiter optimiert. Und so ist die Differenz zwischen realem und offiziellem Energieverbrauch immer größer geworden. Höchstwerte erzielen Plug-in-Hybride. Nicht selten werden beim Realitäts-Check die Angaben der Hersteller um ein Vielfaches überboten.

Erstmals verlässliche Zahlen zum Spritverbrauch

Die Politiker in der EU lassen sich seit vielen Jahren auf diese Spielchen ein. Aber: Nun liegen erstmals absolut verlässliche Zahlen für den Spritverbrauch vor, und zwar für jeden einzelnen 2021 neu zugelassenen Pkw. Die Autobauer mussten die Daten bis zum 1. April der EU-Kommission melden. Schwer nachvollziehbar ist, dass diese Informationen den Verbrauchern - zumindest vorübergehend - vorenthalten werden.

Manches deutet darauf hin, dass die EU-Kommission nicht so richtig weiß, was sie damit machen soll. Dabei kann es nur eine Antwort geben: Weg mit den fiktiven Laborwerten. Künftig dürfen nur noch der reale Verbrauch und CO2-Ausstoß zählen. Und Hersteller, die bei ihren Angaben schummeln, müssen mit Bußgeldern bestraft werden, die richtig wehtun.

Das ist in den USA schon lange Realität und muss auch in Europa so schnell wie möglich nachvollzogen werden. Die Offenlegung der Zahlen dürfte ein böses Erwachen mit enorm hohen Verbrauchswerten bringen und deutlich machen, wie viel strenger die Vorgaben der Politik werden müssen, um Sprit zu sparen und den Klimaschutz voran zu bringen.

Von Frank-Thomas Wenzel/RND