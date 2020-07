Auch in Kiel war Falk außerordentlich umtriebig. Unvergessen sind Aufstieg und Fall der Ision Internet AG, die ebenso Falk gehörte, wie etwa die Bluetrix GmbH. Im Oktober 1999 hatte Ision die Kieler Systemhaus Ohltec Computer GmbH übernommen und die Landeshauptstadt zum Sitz seiner Niederlassung Nord gemacht. Dort war Falk schon bekannt, zwei Jahre zuvor hatte er 2300 Kieler Werkswohnungen in Ellerbek und Gaarden gekauft.

Unter dem Dach der Schweizer Distefora Holding AG versammelte er seine Beteiligungen. Die Tochter Ision sollte mit dem Kieler Neubeginn rasant aufstreben: Im März 2000 ging das Unternehmen an die Börse, verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatz von 16,3 Millionen Euro und zählte dank zahlreicher Zukäufe 750 Mitarbeiter, 170 davon saßen in Kiel. Für sie wurde das Ision-Gebäude an der Hörn gebaut – heute bekannt als Hörn-Campus. Doch Falk ahnte den Börsencrash offenbar und verkaufte das Unternehmen für satte 812 Millionen Euro an die britische Energis plc. Die strauchelte schließlich – im Mai 2002 musste Ision Insolvenz anmelden.