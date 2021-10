Stadtwerke-Experte zu Gaspreisen: „So etwas habe ich noch nie erlebt“

Kiel

Hubert Tschuschke (56) ist fast drei Jahrzehnte im Geschäft. Ein Energieprofi, den nichts so schnell aus der Ruhe bringt. Doch wenn der Bereichsleiter Portfoliomanagement bei den Stadtwerken Kiel in diesen Tagen auf seinen Bildschirm schaut, dann wird auch ihm ein wenig schwindlig: „So etwas“, sagt er, „habe ich noch nie erlebt.“

Der weltweite Energiehunger ist enorm

„So etwas“ – das ist der rasende Anstieg der Beschaffungspreise für Strom und Gas. Vor Ausbruch der Pandemie war die Megawattstunde Strom in der sogenannten Grundlast zur Lieferung im Jahr 2021 für rund 40 Euro zu haben. Aktuell kostet die gleiche Menge – für die Lieferung im Jahr 2022 – locker zweieinhalbmal so viel. Ähnlich extrem ist die Verteuerung beim Gas. Die Gründe für diesen historischen Anstieg sind vielfältig, im Kern lassen sie sich aber auf die alte Ökonomen-Weisheit reduzieren: Die Nachfrage nach Energie ist deutlich größer als das Angebot, so dass dem Preis gar nichts anderes übrig bleibt, als zu steigen.

Auch die CO2-Abgabe schlägt durch

Was das für die Verbraucher bedeutet? Nichts Gutes. Mehrere Versorger im Land teilten auf Anfrage mit, im Januar ihre Tarife anzuheben. In welchem Umfang, das ist noch offen. Schließlich sind die Beschaffungskosten nur ein Teil der Strom- und Gasrechnung. Den Löwenanteil machen Posten aus, die hoheitlich vorgegeben oder abgesegnet werden: Steuern, Netznutzungsentgelte, die EEG-Umlage beim Strom, die C02-Abgabe beim Gas. Während der CO2-Preis in den kommenden Jahren weiter klettert, deutet sich bei der Umlage für die Erneuerbaren eine Senkung an.

Viele Versorger haben sich langfristig eingedeckt

Trotz aller Nervosität an den Märkten – vor allem beim Gas – und trotz des Energiehungers einer Ökonomie im Post-Corona-Aufschwung gibt es auch positive Botschaften: Viele Versorger haben sich so langfristig mit Strom und Gas eingedeckt, dass die Preisexplosion nur gedämpft bei den Verbrauchern ankommt – zunächst zumindest. Und die Entwicklung auf den Terminmärkten deutet an, dass die Märkte von einer vorübergehenden Entwicklung ausgehen.

Auch Autofahrer und Besitzer von Ölheizungen müssen tiefer in die Taschen greifen. Von Jahresanfang bis heute ist der Heizölpreis von 57 auf fast 80 Euro pro 100 Liter in die Höhe geschnellt, auch Treibstoff wird immer teurer. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft sieht in dieser Entwicklung im Wesentlichen „nur eine Erholung von einem temporären Preiseinbruch in der Krise“, wie IfW-Konjunktur- und Rohstoffexperte Klaus-Jürgen Gern sagt. Beim Erdgas hingegen werden für sofortige Lieferungen historische Höchstpreise aufgerufen: „Hier trifft eine konjunkturbedingt starke Nachfrage auf ein vermindertes Angebot, zum Teil aufgrund von Produktionsstörungen, zum Teil aber auch, weil die Ölförderung nach wie vor niedriger ist als vor der Krise.“ Erdgas fällt auch als sogenanntes Kuppelprodukt bei der Ölförderung an. So konnten die Läger im Sommer nicht gefüllt werden. Gegenwärtig konkurriert Europa erfolglos mit Asien und Lateinamerika um zusätzliche Flüssiggaslieferungen aus den USA. Und Russland, so Gern, scheine nicht bereit zu sein, seine Lieferungen zu erhöhen. Warum auch, wenn Deutschland und die EU sich weigern, North Stream 2 für russisches Gas zu öffnen?