Stadtwerke Kiel: In acht Schritten in die Klimaneutralität

Raus aus der Kohle: Erledigt. Rein in die Klimaneutralität: Geht los. Mit einem 190 Millionen Euro schweren Acht-Punkte-Programm nehmen die Stadtwerke Kiel in ihrem Küstenkraftwerk auf dem Kieler Ostufer die Zukunft in Angriff. Sie liegt im Wasserstoff.