Kiel

Auch im Lockdown kamen noch Geschäftsreisende nach Schleswig-Holstein, besonders in die Hotels der großen Städte. Obwohl ab dem 2. November 2021 keine privaten Reisen zu Freizeitzwecken mehr erlaubt waren, gab es noch 73 910 Ankünfte von Gästen im Norden und 455 324 Übernachtung im November. Das zeigen die jüngsten Zahlen des Statistischen Landesamts. Dabei wurden alle Beherbergungsbetriebe mit mehr als zehn Betten gezählt, nicht aber die Campingplätze. Allein in Kiel gab es demnach 28 183 Übernachtungen, im Kreis Rendsburg-Eckernförde 8001. In den Kreisen Segeberg (5289) und Plön (2309) waren die Zahlen geringer.

Natürlich sind die Übernachtungen während des Lockdowns in den Urlaubsgebieten hart eingebrochen. Überraschend ist aber die Auslastung der großen Hotels in den Städten: 23 Häuser mit mehr als 25 Gästebetten gibt es in Kiel, die Auslastung im November lag bei 32,1 Prozent, so das Statistische Landesamt. Neumünster kommt mit seinen sieben größeren Hotels auf 39,6 Prozent, Hamburg liegt bei rund 44 Prozent Auslastung.

Dehoga kann das kaum glauben

Jedes dritte Gästebett in Kiel belegt? Der Dehoga mag das kaum glauben. „Ich wünsche es unseren Hoteliers ja wirklich“, sagt Stefan Scholtis, Dehoga-Geschäftsführer. „Aber im November durften nur die kommen, die aus geschäftlichen Gründen wirklich vor Ort tätig sein mussten.“ Er hat Zweifel daran, dass die Auslastung wirklich so hoch war.

Doch Fehler schließt das Amt aus: „Wir haben die Daten ja direkt von den Hotels bekommen, und die haben keinen Grund, zu gute Zahlen abzuliefern“, sagt Hendrik Tietje vom Statistikamt Nord. „Das ist ein Anzeichen, dass doch etwas stattfindet, dass es Geschäftsreiseverkehr gibt.“ Tourismus sei in Kiel kein so großes Thema. „Aber Montageteams und Handwerker zum Beispiel sind unterwegs.“

Unter der Woche stimmen die Zahlen

Das Wirtschaftsministerium erklärt, dass es eine Vielzahl von Geschäftsreisenden gebe, von Projektentwicklern über Handwerker bis zu Monteuren. Und weil die Temperaturen im November mit 7,7 Grad im Schnitt noch milde waren, wurde auf den Baustellen noch viel gearbeitet. Außerdem dürfen Menschen aus sozialen oder ethischen Gründen in Hotels übernachten, so ein Sprecher, etwa wegen Beerdigungen oder wenn Angehörige in Krankenhäusern seien. Schließlich sei der Profi-Sport und Sport der Kader-Athleten erlaubt.

Im Ringhotel Birke in Kiel kann Geschäftsführer Florian Buchebner die Zahlen nachvollziehen – aber nur für die Zeit unter der Woche. „Von Montag bis Donnerstag kommt das in etwa hin. Da hatten wir durchaus Gäste, Geschäftsreisende, die fahren mussten. Aber am Wochenende gab es kaum Gäste, die Belegung sank auf fünf bis zehn Prozent“, erklärt er. Große Gruppen wie Bundespolizisten, die man noch im Frühjahr beherbergt habe, gab es in dem 94-Zimmer-Haus nicht im November.

Viele Besatzungsmitglieder wohnten in Kiel

Peter Böhm, Geschäftsführer vom Berliner Hof in Kiel, weiß zu berichten, dass der November traditionell stark bei beruflichen Reisen sei, etwa wegen der Landtagssitzungen, aber schwach bei den privaten. „Außerdem hatten wir den Sondereffekt der Kreuzfahrtprobesaison, wo sehr viele Besatzungsmitglieder nach Kiel geholt wurden, damit die Winterkreuzfahrt stattfinden konnte, was aber dann abgesagt wurde“, sagt Böhm. „Dadurch hatten wir zum Beispiel in unserem Hotel ein Drittel Belegung, alleine durch diese Gäste. Und da die ausländischen Besatzungsmitglieder wegen der Quarantänebestimmungen mehrere Tage im Hotel geblieben sind, war der Übernachtungsanteil überproportional hoch.“

Doch diese Sonderentwicklungen hielten nicht an. Böhm: „Der Dezember wird die klare Ernüchterung der Branche offenbaren, es würde mich nicht wundern, wenn die Auslastung nur noch knapp zweistellig sein wird.“ Das bestätigt Rainer Birke vom Ringhotel Birke. „Die 32 Prozent im November sind schon sehr schlecht, so könnte man kein Haus auf Dauer betreiben. Aber im Dezember und Januar ging es noch weiter runter.“ 73 Prozent Minus hatte er im Dezember 2020 im Vergleich zum Dezember 2019. Im Januar habe er bis jetzt 200 Übernachtungen gehabt – vor einem Jahr waren es 918. Doch Birke unterstreicht: „Wir wollen alle, dass die Zahlen runtergehen. Deshalb müssen wir da jetzt durch. Denn wenn wir wieder öffnen, dann wollen wir auch dauerhaft offen bleiben.“