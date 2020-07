Kiel.

Die Provinzial Holding stellt im Zuge der Fusion ihre Führungsspitze neu auf. Der künftige Vorstand wird aus sechs Mitgliedern bestehen und soll paritätisch aus beiden Unternehmen, der Provinzial Nordwest und der Provinzial Rheinland, besetzt werden – unter ihnen ist jedoch kein Vertreter aus Kiel mehr.

Matthew Wilby, seit 2007 Vorstandsmitglied der Provinzial Nord Brandkasse AG und seit 2016 Vorstand in der Holding, wird die Provinzial verlassen, wie die Konzernkommunikation in Münster bestätigte.

Immer noch 980 Mitarbeiter in Kiel

Damit flammen Befürchtungen wieder auf, dass durch die Fusion der Unternehmen mit Sitz in Kiel und Münster sowie der Versicherung aus Düsseldorf der Standort Kiel an Bedeutung verlieren könnte.

In der Landeshauptstadt sind immer noch 980 Mitarbeiter von insgesamt über 5000 tätig. Für sie gibt es vonseiten der neuen Konzernspitze Standortgarantien. Bedeutung hat die Provinzial im Norden aber auch als großer Sponsor.

Zahlreiche Sponsorings wie beim SHMF

Die Provinzial unterstützt seit Langem den THW Kiel, das Schleswig-Holstein Musik Festival oder den Landesfeuerwehrverband und auch die freiwilligen Feuerwehren im Land. In der Kieler Wirtschaft gibt es große Sorge, dass diese Engagements zurückgefahren werden könnten, wenn der Standort nicht mehr in der Führungsetage des Konzerns vertreten ist. „Ob man in Münster die Bedeutung der Veranstaltungen im Kieler Kaufmann oder des Kultur-Sponsorings einschätzen kann?“, fragt ein Wirtschaftsvertreter mit Blick auf die Netzwerke an der Förde.

Der Konzern tritt dem entgegen: Die „ausgewogene Entwicklung“ sei elementar wichtig, sagt Sprecher Christian Schäfer. Man wolle ein attraktiver Arbeitgeber mit herausfordernden Tätigkeiten und spannenden Entwicklungsmöglichkeiten „an allen unseren Standorten“ sein. Schäfer: „Der Standort Kiel wird somit in seiner Bedeutung unverändert bleiben.“ Er streicht heraus: „Es wird auf die regionale Präsenz wie heute sorgsam geachtet werden. Auch Sponsoringaktivitäten werden fortgeführt.“

Für OB Kämpfer ist Standort sicher

Für Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD) ist der Standort sicher. Den neuen Vorstandsvorsitzenden der Holding, Wolfgang Breuer, schätze er, denn dieser kenne Kiel gut. Das sei neben dem Staatsvertrag über die Provinzial „eine ausreichende Gewähr, dass Kiel nicht aus dem Blick gerät“.

Ob es zu Einschränkungen beim Sponsoring kommen könnte? Kämpfer: „Das kann ich nicht beantworten, ich gehe aber davon aus, dass unabhängig von der Rechtskonstruktion zum Beispiel der THW Kiel und andere so attraktiv für Sponsoren sind, dass sich daran nichts ändert.“

Autoren: Florian Hanauer und Michael Kluth