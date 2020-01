Rheinmetall schafft 100 neue Stellen

Kiel

Nachdem das Unternehmen gerade den Auftrag zur Modernisierung der Panzer vom Typ Marder erhalten hat, bereitet sich der Betrieb jetzt auf die Ausschreibung des Pionierpanzers „Kodiak“ vor. Der Auftrag könnte besonders das Kieler Werk über Jahre auslasten.

Damit wären die Zeiten des Personalabbaus in der Wehrtechnik vorbei. Seit das Bundesverteidigungsministerium die Ausstattung der Bundeswehr grundsätzlich verbessern will, gibt es auch für die in der Wehrtechnik ansässigen Unternehmen wieder Großaufträge. „Wir schauen am Standort Kiel sehr positiv in die Zukunft“, sagt Björn Lach, Standortleiter bei Rheinmetall in Kiel.

Rheinmetall sucht für den Kieler Standort Ingenieure

Die Zahl der Mitarbeiter in Kiel ist seit 2017 von 369 auf jetzt knapp unter 500 gestiegen. Kommt in diesem Jahr auch der Auftrag zum Bau der „Kodiak“-Panzer für die Bundeswehr, braucht das Werk weitere Ingenieure und Facharbeiter. „Wir gehen von rund 100 weiteren Arbeitskräften aus, die wir hier am Standort in Kiel einstellen wollen. Wir suchen besonders Ingenieure“, so der Leiter der Niederlassung.

Mit einer breiten Werbekampagne sucht Rheinmetall die neuen Kräfte. Dass bereits eine größere Zahl an Stellen besetzt werden konnte, verdankt das Unternehmen auch der Krise in der Windenergie-Branche. „Wir haben auch sehr qualifizierte Mitarbeiter von Senvion übernehmen können“, sagt Betriebsratsvorsitzender Kim Sörensen. Es seien aber auch Kollegen, die das Unternehmen verlassen hatten, zurückgekommen.

Panzer stehen in Kiel-Suchsdorf dicht an dicht

In den Hallen in Kiel-Suchsdorf sind alle Fertigungsplätze in den Werkstätten belegt. „Wir haben hier sehr gut zu tun“, sagt Timm Bölke, Leiter der Test- und Prototypenabteilung. In seinen Werkstätten stehen Panzer dicht an dicht. Vom Testpanzer „Jodaa“ bis hin zum „Marder“ oder dem „Wiesel“. Sensoren und auch Kamerasysteme werden integriert. „Der Fahrer muss ja nicht mehr zwingend herausschauen. Wichtig ist, dass er trotzdem einen guten Überblick hat“, so Bölke. Mit seinem Team verbaut er die Technik, die alle Bilder und Bewegungen auf Bildschirme im Inneren der Panzer überträgt.

Der Schwerpunkt der Arbeit der Rheinmetall-Ingenieure ist die Verbesserung der Schutzeinrichtungen gegen Minen und Sprengfallen. Genau hier soll auch der „Kodiak“ deutlich mehr Vorteile als die bisherigen Pionierpanzer bieten. Der 63-Tonnen-Koloss ist ein „Kind“ aus Kiel, wie Helge Möller vom Projektmanagement sagt. Ausgestattet mit Räumschild, Bagger und zwei starken Seilwinden sollen die deutschen „Kodiaks“ ein sehr breites Einsatzprofil abdecken. Es reicht von der klassischen Pionierarbeit, wie dem Räumen von Hindernissen oder dem Bau eines Schützengrabens bis hin zum Katastrophenschutz bei Hochwasser- oder Sturmfluteinsätzen in Deutschland.

Zuletzt musste die Bundeswehr bei solchen Einsätzen auf die ab 1966 in Kiel bei MaK entwickelten und gebauten Bergepanzer 2 zurückgreifen, von denen 444 Stück für die Bundeswehr gebaut wurden.

Dieser Panzer soll durch den „Kodiak“ ersetzt werden, der 2001 in Friedrichsort entwickelt wurde. 40 dieser Panzer exportierte Rheinmetall bislang in die Schweiz, die Niederlande und nach Singapur. Die Bundeswehr musste aus Haushaltsgründen bislang auf das Modell verzichten.

"Kodiak"-Pazer hat Fahrgestell vom Typ "Leopard 2"

Das soll sich jetzt ändern. Für die 44 Fahrzeuge, mit denen die Bundeswehr plant, setzt Rheinmetall bei der Ausschreibung auf einen Vorteil: Der „Kodiak“ basiert auf dem Fahrgestell des Kampfpanzers vom Typ „Leopard 2“, dem „Hauptarbeitsgerät“ des deutschen Heeres. „Wir verwenden das Fahrgestell vom Leopard, nehmen den Turm ab und setzen den Aufbau für die Pioniertechnik obendrauf“, sagt Möller. Der Rohbau wird in Unterlüß produziert. Ausrüstung und Inbetriebnahme sollen dann in Kiel erfolgen.

Fahrzeuge für die Umrüstung gibt es noch genug. In den Depots der Bundeswehr stehen über 100 stillgelegte Panzer vom Typ „Leopard 2“, die auf diese Art umgerüstet werden können. Das Auftragsvolumen für die 44 „Kodiaks“ wird auf etwa 350 Millionen Euro geschätzt, die zu einem Großteil in Kiel für Arbeit sorgen werden. Zuletzt hat 2016 die niederländische Armee aus Kiel den „Kodiak“ bekommen.

Zur Vorbereitung für die Ausschreibung hat Rheinmetall vorige Woche 60 Lieferanten und Zulieferer zu einem Informationstag nach Kiel geladen. Mit dabei war auch Vorstandsmitglied Ludwig Ostler vom Geschäftsbereich Taktische Fahrzeuge aus Unterlüß. Er sagte: „Der Auftrag ist für uns sehr wichtig. Wir sind für die Ausschreibung gut vorbereitet.“

