Kiel

Auf dem Biobetrieb Westhof in Friedrichsgabekoog fährt er schon durch die Karotten: Der Jäte-Roboter des Start-ups Naiture. Normalerweise müssen in der Biolandwirtschaft, wo auf aggressive Pflanzenschutzmittel verzichtet wird, Hilfsarbeiter das Unkraut von Hand entfernen.

Eine schwere körperliche Arbeit, für die kaum noch Personal zu finden sei, erklärte Vitali Czymmek. Ein Job, den der Roboter übernehmen kann. In einer sechsminütigen Präsentation stellte der technische Geschäftsführer von Naiture im Gästehaus der Landesregierung die Geschäftsidee vor.

Trefferquote: 99,9 Prozent

Fünf Jahre Forschung an der Fachhochschule Westküste stecken in dem Jäte-Roboter, ausgegründet wurde die Firma im vergangenen Jahr. Heute liegt die Trefferquote des intelligenten Helfers bei 99,9 Prozent, so Czymmek.

Roboter schafft 200 Millimeter pro Sekunde

Karotten seien die Königsdisziplin, weil sie anders als beispielsweise Kohl nicht in Reih und Glied stehen, sondern ungleichmäßig auf dem Feld verteilt wachsen. Schließlich muss der knapp 100.000 Euro teure Roboter erst Möhrengrün und Unkraut auseinanderhalten und dann zielsicher mit einem Sensensystem die unerwünschten Pflanzen kappen.

200 Millimeter pro Sekunde ist er dabei schnell. Noch schafft der Roboter nur eine Spur, derzeit tüfteln die Gründer aber an einer Acht-Spur-Variante.

Spirit aus dem Silicon Valley an die Westküste mitnehmen

Der starke Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sei ein globales Problem, das es zu lösen gelte, so Czymmek. Umso mehr freute er sich über die Reise ins Silicon Valley, um seine Idee auch dorthin zu tragen. „Ich erhoffe mir, Kontakte zu knüpfen und den Spirit von dort mit an die Westküste zu bringen.“

Platz zwei für virtuelles Feuerwehr-Training

Noch konkreter ist der Wunsch des Zweitplatzierten Joachim Perschbacher von Firefighter VR. „Der frühe Zugang zu neuer Software und Hardware wie der Hololens oder VR-Brillen bleibt uns als Deutsche oft verwehrt. Er ist aber extrem wichtig, wenn wir unsere Produkte weiterentwickeln wollen“, sagt der 33-Jährige. Da könne der direkte Draht zu großen Playern im Silicon Valley enorm helfen. Seine Kieler Firma entwickelt Trainings für Werksfeuerwehrleute mit Virtual-Reality-Brillen, die so Brandszenarien umgebungsgetreu üben können.

Dritter Preis für Kieler Nano-Pellets

Die Kontakte in die USA intensivieren, möchte auch die dritte auf Treppchen: Christina Wittke stellt Nano-Pellets zum Kalibrieren von mikroanalytischen Lasern her. Das Referenzmaterial wird zum Beispiel bei der Erkundung von Goldminen benötigt. Gerade hat die 29-Jährige eine Kooperation mit zwei großen Laserherstellern in Texas unter Dach und Fach gebracht.

Andere Finalisten dürfen nach Berlin

Die Gründer von Clarifydata, IO-Dynamics und Siggi Learn Smart, die es ebenfalls ins Finale des Wettbewerbs geschafft hatten, durften sich über eine Fahrt nach Berlin freuen. Veranstalter sind die Vereine The Bay Areas, StartUp SH und der Marketing-Club sowie das Wirtschaftsministerium. Unterstützt wird der Überflieger-Preis von vielen Unternehmen.