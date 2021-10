Kiel

Vor den Lenker passt eine große Kiste mit Einkäufen, unter die Stange zwei Getränkekästen. Maximal soll das Lastenrad des Kieler Gründerduos Nils Schoof und Gunnar Jensen am Ende 220 Kilogramm tragen können.

Wenn Menschen nach einem Einkauf viel Ladefläche brauchen, dürfe ein Lastenrad ruhig etwas Platz wegnehmen, finden die beiden. „Kleiner als ein Auto ist es trotzdem noch“, sagt Jensen. „Wenn man aber nichts transportieren muss, soll man sportlich damit unterwegs sein können. Wir wollen, dass das Rad ein flexibler Alltagsbegleiter ist, kein unhandliches Geschoss.“

Die Gründer von Schoof & Jensen haben deshalb ein modulares Rad entwickelt. „Unser Alleinstellungsmerkmal ist das Schmetterlingssystem“, erklärt Schoof. Sein Partner nimmt die zwei Kästen von der Ladenfläche und klappt sie in wenigen Sekunden zusammen. Das Rad nimmt dadurch gleich viel weniger Platz weg.

Gunnar Jensen zeigt, wie sich die Ladefläche im Handumdrehen zusammenklappen lässt und das Rad schmaler wird. Quelle: Frank Peter

„Viele Besitzer von Lastenrädern müssen extra eine Garage anmieten, weil sie so ein teures Teil nicht gerne vor dem Haus abstellen wollen“, sagt der 28-Jährige. „Unser Rad könnten sie ohne die Kisten locker in den Keller oder in die Wohnung tragen.“ Das Modell sei zudem nur 40 Zentimeter länger als ein Hollandrad und damit kürzer als andere Lastenräder.

Getestet haben den Flitzer bislang nur ein Dutzend Freunde. Das Duo will das Rad aber noch nach Din-Norm prüfen lassen.

Beide sind seit Jahren Lastenradfahrer. Nils arbeitet neben seinem Studium als Maschinenbauer an der Fachhochschule Kiel beim Cargobike-Laden „Rückenwind“. Gunnar studierte an der Hochschule Flensburg Regenerative Energietechnik und baute in seiner Freizeit für sich und Freunde selbst Räder um.

Den Prototyp präsentierten Gründer auf der „Eurobike“

Als sich die Männer vor drei Jahren kennenlernten, kamen sie bald auf die Idee, aus ihrer Passion ein eigenes Geschäft aufzubauen. Ende 2020 gingen sie an den Start. Seit sie diesen Mai das Gründungsstipendium Schleswig-Holstein ergatterten, nahm ihr Start-up richtig Fahrt auf. Im Sommer schweißten sie ihren ersten Prototypen zusammen, Anfang September präsentierten sie ihn auf der „Eurobike“-Messe in Friedrichshafen. Dort haben die Gründer nach eigenen Angaben viel positive Resonanz bekommen.

„Durch die politische Debatte über eine Lastenräder-Kaufprämie haben wir total Rückenwind bekommen. Das ist natürlich eine glückliche Fügung“, sagt Schoof. Wenn es nach den Grünen geht, sollte die Anschaffung von privaten Lastenrädern vom Bund als Beitrag zur Verkehrswende gefördert werden. Sie hatten 1000 Euro als Zuschuss im Wahlkampf gefordert und damit eine hitzige Diskussion über die Gefährte in Gang gebracht. „Lastenräder waren plötzlich in aller Munde“, sagt der 23-Jährige.

Das Geschäft mit den Cargobikes boomt schon länger. Rund 103.000 Stück wurden 2020 in Deutschland verkauft, laut Zweirad-Industrie-Verband drei Viertel davon mit Elektroantrieb.

Schoof & Jensen wollen 2022 in Serie gehen

Das Kieler Modell lässt sich mit einem Elektroantrieb aufrüsten. „Wir können verschiedene Motoren anbauen. Das hat den Vorteil, dass die Kunden nicht von einem Anbieter und dessen Lieferzeiten abhängig sind. Denn die sind zum Teil sehr lang“, sagt Jensen. Auch der Sitzwinkel könne auf Wunsch verändert werden – für ein Rennrad- oder ein Hollandrad-Gefühl. „Das Tretlager ist nach vorne verstellbar, so dass sich die Ergonomie auf Kundenwunsch anpassen lässt.“

Wenn alles nach Plan laufe, könnte der Prototyp im ersten Quartal 2022 in Serienproduktion gehen. Die Rahmen sollen in Deutschland hergestellt werden. Langfristig wollen sie das in die eigene Hand nehmen.