Die Corona-Krise reißt die Wirtschaft in Schleswig-Holstein nicht ganz so stark in den Abwärtsstrudel wie im restlichen Bundesgebiet: Minus 3,8 Prozent im Norden stehen gegen bundesweit minus 6,8 Prozent. Wirtschaftsminister Buchholz sieht die Gesundheitsbranche und den Tourismus im Aufwind.