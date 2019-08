Osterrönfeld/Büdelsdorf

Der angeschlagene Windkraftanlagenbauer Senvion hat für Mittwoch Mitarbeiterversammlungen einberufen. Das bestätigte ein Sprecher der IG Metall am Dienstag. Die Versammlungen für die 1800 Mitarbeiter seien am Firmensitz in Hamburg, im Werk in Bremerhaven und im Entwicklungszentrum Osterrönfeld bei Rendsburg geplant. In Osterrönfeld und Büdelsdorf beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeiter.

Stellt Senvion den Betrieb ein?

Die „Nordsee-Zeitung“ (Mittwoch) schrieb unter Berufung auf das Unternehmensumfeld, dass den Senvion-Beschäftigten in Deutschland eine Einstellung des Betriebs verkündet werden könnte. Eine Bestätigung dafür hatte das Blatt aber nach eigenen Angaben nicht.

Weder Unternehmensführung, noch die Gewerkschaft und der Hamburger Rechtsanwalt Christoph Morgen, der das seit April laufende Insolvenzverfahren als Sachwalter begleitet, wollten sich äußern.

Senvion bekam keine Hilfe vom Land Schleswig-Holstein

Senvion hatte im April Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Es erhielt von seinen Gläubigern einen Kredit über 100 Millionen Euro, um die Geschäfte fortführen zu können. Das Land Schleswig-Holstein lehnte in der vergangenen Woche eine finanzielle Unterstützung ab.

Doch die Suche nach Investoren brachte bislang kein Ergebnis. Spekuliert wurde, ob der Senvion-Standort Büdelsdorf eine Zukunftschance hätte, wo Windkraftanlagen gewartet oder repariert werden. Schlechtere Karten hätte der Standort Osterrönfeld. Dort liegt der Schwerpunkt auf der Fertigung neuer Anlagen.

Die Konjunktur ist derzeit für die gesamte Windkraftbranche schwierig. In Deutschland sind im ersten Halbjahr 2019 kaum neue Anlagen an Land gebaut worden.

