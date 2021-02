Nach schwierigen Verhandlungen steht fest: 134 Mitarbeiter der Werft German Naval Yards Kiel müssen das Unternehmen bis Ende 2021 verlassen. Gewerkschaft und Betriebsrat äußern sich dennoch zufrieden. Denn was auf dem Spiel stand, war nicht weniger als die Zukunft des gesamten Unternehmens.

Von Ulrich Metschies