Stockende Gasverhandlungen mit Katar: Deutschland hat einiges zu bieten

Frfnakfurt am Main

Was da gerade passiert, nennt man „business as usual“. Es geht um die Verhandlungen über die Lieferung von Flüssiggas aus Katar. Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) sucht hängeringend nach neuen Lieferanten, um so schnell wie möglich aus der fatalen Abhängigkeit von Russland herauszukommen. Schließlich geht die Bundesregierung davon aus, dass Kriegsherr Wladimir Putin aus Gründen der Vergeltung den Gashahn schon morgen zudrehen könnte.

Das wissen natürlich die Leute in Katar, die mit der Bundesregierung und Gasimporteuren über einen langfristigen Liefervertrag verhandeln. Deshalb stellen sie Maximalforderungen: hohe Preise und eine extrem lange Lieferzeit von 20 Jahren oder mehr.

Die Grundregel für solche Fälle lautet: Es muss eine Einigung her, von der beide Seiten profitieren. Danach sieht es auf den ersten Blick nicht aus. Richtig ist, dass Katar kurzfristig Erpressungspotenzial hat. Doch wenn der Scheich und seine Berater langfristig denken, dann werden sie einsehen, dass Deutschland seine Klimaziele zugunsten einer neuen Abhängigkeit von Katar nicht aufgeben kann.

Eine Vertragslaufzeit von zehn Jahren - so lange brauchen wir noch Erdgas - muss sein. Und die Gegenleistung? Auch in Katar haben die Regierenden erkannt, dass langfristig an Nachhaltigkeit und Klimaschutz kein Weg vorbeiführt. Das geht von der Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs bis zu Solarparks in der Wüste. Bei diesen Technologien sind deutsche Firmen weltweit führend. Da lassen sich doch bestimmt gemeinsame Projekte einfädeln.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Frank-Thomas Wenzel/RND