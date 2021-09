Kiel

Dürfen Arbeitgeber von ihren Beschäftigten Auskunft zum Impfstatus verlangen? Der Konflikt zwischen Daten- und Gesundheitsschutz lastet schwer auf den Unternehmen im Land. Die Gewerkschaften lehnen ein Auskunftsrecht strikt ab, im Landtag wird das Thema kontrovers diskutiert.

Für die CDU ist die Sache klar: „Wir halten es für richtig, das Fragerecht einzuführen“, sagte Wirtschaftspolitiker Lukas Kilian. Wer vollständig geimpft sei und alle Sicherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen für sich und seine Familie getroffen habe, der muss auch „vollkommenen Schutz durch den Arbeitgeber erfahren.“

Gewerkschaft lehnt Auskunftsrecht strikt ab

Die SPD wirbt für eine differenzierte Betrachtung. Zwar lehne man ein generelles Auskunftsrecht des Arbeitgebers ab, sagte Birte Pauls, Vizechefin der Fraktion. Den Vorschlag von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), an besonders sensiblen Arbeitsplätzen wie zum Beispiel Krankenhäusern oder Altenheimen eine Art 3-G-Regel aufzustellen, halte die SPD jedoch für sinnvoll.

Die Gewerkschaften lehnen ein Auskunftsrecht strikt ab, wittern in der Forderung danach sogar einen „unlauteren Versuch“, die Verantwortung für den Arbeitsschutz auf die Beschäftigten abzuwälzen: „Die Information, ob jemand geimpft ist, unterliegt wie alle anderen Gesundheitsdaten der Beschäftigten dem Datenschutz, sie hat Arbeitgeber nicht zu interessieren“, sagt Ingo Schlüter, Vize-Chef des DGB Nord. Der Arbeitsschutz müsse unabhängig vom Impfstatus der Beschäftigten die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz gewährleisten.

Arbeitgeber warnen vor „Recht auf Lüge“

Die Arbeitgeber kontern: „Angesichts der hohen Verantwortung sowohl für den Gesundheitsschutz als auch für die Freiheitsrechte ihrer Belegschaft wäre es unerträglich, wenn Unternehmen sich lediglich auf freiwillige Auskünfte der Beschäftigten zum Impfstatus verlassen müssten oder es gar ein ‚Recht zur Lüge über den Impfstatus‘ gäbe“, sagt Martina Geest, Chef-Juristin beim Unternehmensverband Kiel.

Eine Umfrage der Kieler Nachrichten zeigt den Zwiespalt, in dem die Arbeitgeber stecken: Keines der befragten Unternehmen fordert eine Auskunftspflicht, doch ein Geheimnis bleibt der Impfstatus in vielen Fällen ohnehin nicht. So fragt etwa die Förde Sparkasse nicht explizit nach, lehnt eine Auskunftspflicht sogar ab. Dennoch heißt es, man habe „aufgrund des vertrauensvollen Miteinanders zwischen Mitarbeitern und direkter Führungskraft“ ein „sehr gutes Bild über den aktuellen Impfstatus der Belegschaft“. Und bei der Kieler Volksbank heißt es: „Soll das innerbetriebliche, kulturelle Miteinander wieder aufleben, ist der 3-G Nachweis zum Schutz aller Personen unumgänglich.“

Von Ulrich Metschies Christian Hiersemenzel