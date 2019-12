Wie wichtig ist die Landwirtschaft noch?

Kiel

Wer durch Schleswig-Holstein fährt, sieht Felder, so weit das Auge reicht. Ein großer Teil der Landesfläche wird landwirtschaftlich genutzt – so entsteht der Eindruck, dass der Agrarsektor für die Wirtschaft im Norden bedeutend ist. „Auf den ersten Blick ist Schleswig-Holstein ein Bauernland, aber der Eindruck täuscht“, sagt Irene Schöne, Wirtschaftswissenschaftlerin aus Kiel. Das sei eine subjektive Sicht – wenn man die Zahlen betrachte, zeige sich, dass Schleswig-Holstein ein Dienstleistungsland sei: „Und da alle entwickelten Volkswirtschaften weltweit zu Dienstleistungsgesellschaften werden, muss dieser Strukturwandel immer mitgedacht werden.“

Bauern kämpfen gegen Imageproblem

Die EU-Agrapolitik verschlingt heute schon Milliarden, doch dieses Geld kassieren vor allem Großbetriebe. In Rage bringen die Bauern aber vor allem strengere Vorgaben beim Düngen sowie neue Auflagen für einen besseren Insektenschutz und mangelnde gesellschaftliche Anerkennung. Mit Großdemos haben sich die Landwirte in jüngster Zeit auch bei der Kanzlerin Gehör verschafft.

Nur 1,2 Prozent Anteil an der Wertschöpfung

Doch die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Laut Statistikamt Nord betrug der Anteil von Land-, Forstwirtschaft und Fischerei an der Bruttowertschöpfung des Landes 1,2 Prozent, in Deutschland sind es 0,8 Prozent. Das produzierende Gewerbe kam auf 25,3 Prozent ( Deutschland: 31 Prozent) und der Dienstleistungssektor auf 73,4 Prozent ( Deutschland: 68 Prozent). Von den rund 1,4 Millionen Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein waren 2018 gerade noch 2,3 Prozent in der Landwirtschaft tätig, deutschlandweit sind es 1,4 Prozent. 1991 arbeiteten noch 3,7 Prozent der Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein in der Landwirtschaft, in Deutschland drei Prozent. 2016 gab es 12603 landwirtschaftliche Betriebe (ab fünf Hektar Landfläche) im Norden, 2006 waren es noch 15179.

Anteil deutlich höher als im Bund

Absolut gesehen sei Schleswig-Holstein kein Landwirtschaftsland, relativ gesehen jedoch schon, sagt Harald Haase, Sprecher des Wirtschaftsministeriums. „Der Anteil an der Bruttowertschöpfung ist seit 1970 sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Deutschland deutlich gesunken.“ Dennoch sei der Anteil der Landwirtschaft an der Bruttowertschöpfung im Land anderthalb Mal so hoch wie im Bund.

Preiskampf macht Bauern zu schaffen

Dass der Anteil der Landwirtschaft in den vergangenen Jahren geringer geworden ist, liege daran, dass die Wirtschaft allgemein gewachsen sei, während Landwirte von der Bodenertragsnutzung abhängig seien, sagt Stephan Gersteuer, Generalsekretär des Bauernverbandes. „Wir können nicht einfach die Fläche ausdehnen und den Anteil dadurch steigern.“ Neben der Bodengebundenheit gebe es zudem einen harten internationalen Preiskampf. „Anders als das Handwerk können wir die Preise nicht einfach anheben.“

Löwenanteil der Fläche wird landwirtschaftlich genutzt

Rund 70 Prozent der Bodenfläche des Landes werden von der Landwirtschaft genutzt. Im bundesweiten Durchschnitt sind es nur rund 51 Prozent. „Es ist auch wegen der Flächennutzung unstreitig, dass Schleswig-Holstein im Vergleich der Bundesländer durchaus als Agrarland gelten kann“, sagt Joschka Touré, stellvertretender Sprecher des Landwirtschaftsministeriums.

Warum gilt Baden-Württemberg nicht als Bauerland?

Wirtschaftswissenschaftlerin Schöne ist anderer Meinung: „Auch in Baden-Württemberg gibt es viele landwirtschaftlich genutzte Flächen. Doch es wird nicht als Bauernland bezeichnet, sondern als Autoland.“ Und das, obwohl die Fahrzeugproduktion in der Flächennutzung weniger stark zu sehen sei.

Auch eine Frage der Sichtweise

Ob Schleswig-Holstein ein Bauernland ist, sei eine Frage der Sichtweise, erklärt Klaus Schrader vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Das Land sei mehr von Agrarwirtschaft geprägt als der Durchschnitt Deutschlands. „Dabei sind noch Strukturen von früher zu erkennen, denn in Schleswig-Holstein war die Industrialisierung nicht so stark wie anderswo.“

" Bauernland - das ist zu pauschal"

Schaue man sich Regionen und Gebietskörperschaften an, sehe man durchaus Unterschiede, sagt Schrader. „In den großen Städten ballt sich die wirtschaftliche Kraft des Landes. In dörflichen Strukturen kann die Landwirtschaft dominant sein.“ Der Begriff Bauernland sei jedoch zu pauschal, wenn er suggeriere, dass Landwirtschaft die wirtschaftliche Struktur dominiere. „ Landwirtschaft ist eine Facette der Wirtschaft.“

Basis für die Nahrungsmittelindustrie

Wolle man einschätzen, wie wichtig die Bauern für die Wirtschaft des Landes sind, müsse man sich auch die nachgelagerten Industrien und Dienstleistungen ansehen, etwa die Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln, erläutert Schrader. „Auch für den Tourismus ist die Landwirtschaft wichtig, etwa bei Ferien auf dem Bauernhof.“

Das große Streitgespräch zur Zukunft der Landwirtschaft lesen Sie hier.

Von Jördis Früchtenicht