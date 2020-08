Kiel/Neuss

Das zeigt eine neue Studie der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Das Zahlungsverhalten der Unternehmen sei aktuell so schlecht wie noch nie seit Beginn der Erhebungen im Sommer 2015, bemängelt die Wirtschaftsauskunftei und warnt vor einer Kettenreaktion. Die sogenannte Verzugsdauer bei offenen Rechnungen in der Wirtschaft sei im ersten Halbjahr auf 10,82 Tage gestiegen. In Schleswig-Holstein wurde die bei Rechnungen gesetzte Frist im Schnitt um 11,17 Tage überzogen, in Hamburg um 11,14 Tage. 2015 lag der bundesweite Wert noch bei 9,96 Tagen.

Laut Studie dauert es insgesamt fast eineinhalb Monate, bis eine Rechnung endlich bezahlt ist. Die Forderungslaufzeit, also die Gesamtzahl der Tage, bis die Rechnung beglichen ist, liegt in Schleswig-Holstein bei 41,1 Tagen, in Hamburg sogar bei 46,8 Tagen. Hintergrund: Im Norden sind die Zahlungsziele, also die in Rechnungen genannten Fristen, mit 30,1 Tagen knapp bemessen ( Hamburg 35,66 Tage). Bundesweit liegt die Forderungslaufzeit bei 42,88 Tagen (2015: 40,78 Tage).

Corona sorgt für Liquiditäts-Schwierigkeiten

Mit 2188 Euro lag der Durchschnittsbetrag der verspätet bezahlten Rechnungen um gut fünf Prozent über dem des Vorjahres und rund 23 Prozent über dem Wert von 2016, rechnet Creditreform vor. Für die Untersuchung wurden 3,5 Millionen Rechnungsbelege aus Deutschland untersucht. „Die Krise erzeugt einen spürbaren Druck auf die Liquidität“, sagt Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter Wirtschaftsforschung bei Creditreform. Das haben auch die Industrie- und Handelskammern ( IHK) beobachtet: „Die Geschäfte vieler Branchen leiden noch immer stark unter den Corona-Beschränkungen“, sagt Nils Thoralf Jarck, Geschäftsbereichsleiter Existenzgründung und Unternehmensförderung der IHK Schleswig-Holstein.

Kreditgeber verkürzen Zeit

„Das hat auch Auswirkungen auf die Liquidität der Unternehmen. Hat ein Unternehmen zu wenig Geld in der Kasse, kann sich das schon mal in einer so genannten „schlechteren Zahlungsmoral äußern, um die Engpässe zu meistern“. Um den gestiegenen Ausfallrisiken entgegenzuwirken, haben Kreditgeber und Lieferanten ihre Zahlungsziele bereits gekürzt, so die Auskunftei weiter. Dies treffe insbesondere kleinere Unternehmen.

Die IHK schlägt vor, die Laufzeit des bundesweiten Zuschussprogramms „Überbrückungshilfe“ zu verlängern. „Aktuell berücksichtigt dieses Programm nur die Umsatzausfälle in den Monaten Juni, Juli und August. Die Liquiditätsprobleme der Unternehmen werden aber nicht im September enden.“ Daher fordert die IHK SH eine Verlängerung des Zuschussprogramms bis Ende 2020. Das Programm hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) Anfang Juni vorgestellt; es sichert kleinen und mittleren Unternehmen Unterstützung bis zu 150 000 Euro zu.

Branchen sollen Hilfe erhalten

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) unterstützt den Vorstoß. „Wir haben bereits bei der Auflage des Programms darauf gedrungen, dass die Fördersummen höher und die Fristen länger sind.“ In vielen Branchen werde sich erst in den kommenden Wochen abzeichnen, wie tief die Bremsspuren in der Bilanz tatsächlich seien. Deshalb will Buchholz das Thema bei einer Schaltkonferenz mit seinen Länder-Kollegen einbringen.

Gegenseitige Abhängigkeit

Ein Anstieg der Zahlungsverzögerungen bedeutet für die betroffenen Vorlieferanten und Kreditgeber höhere Ausfallrisiken, warnt Creditreform. „Damit droht eine Kettenreaktion insbesondere in stark verflochtenen Wirtschaftsbereichen bis hin zu vermehrten Insolvenzanmeldungen“, sagt Patrik-Ludwig Hantzsch von Creditreform. Negative Auswirkungen ließen sich vor allem in der Industrie und in industrienahen Bereichen wie Chemie, Grundstoffe und Metall/Elektro sowie in Exportbranchen beobachten.

„In der aktuellen Situation ist das Liquiditätsmanagement für viele Unternehmen in der Region natürlich eine Herausforderung“, sagt Andé Santen, Sprecher der Förde Sparkasse. In dem Institut nehme man derzeit allerdings nicht wahr, dass sich Firmenkunden bei der Begleichung von Rechnungen mehr Zeit lassen oder Zahlungsziele verlängert werden. Auch die Kreditlinien werden geringer in Anspruch genommen als vor der Pandemie. Für die Sparkasse ist dies ein Zeichen, dass die Überbrückungshilfen funktionieren – auch durch die Aussetzung von Zins- und Tilgungszahlungen, die die Sparkasse anbiete.

