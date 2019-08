Kiel

Ebenfalls sparsam sind die Haushalte in Ostholstein (2274 kWh) und Flensburg (2445 kWh). Den höchsten Durchschnittsverbrauch haben Haushalte im Kreis Herzogtum Lauenburg (2858 kWh) und Neumünster (2918 kWh). Der durchschnittliche Stromverbrauch in Schleswig-Holstein liegt bei 2667 kWh.

Stromverbrauch auf dem Land höher

Grundsätzlich, heißt es von Eon, sei der Durchschnittsverbrauch in ländlicheren Gebieten höher als in den Städten. Als Grund werden die auf dem Land oft größeren Häuser und Wohnungen genannt, in denen auch mehr Personen leben. Die vielen Studenten- und Single-Haushalte drücken den durchschnittlichen Energieverbrauch pro Haushalt. Auch dort, wo es vermehrt Ferienwohnungen gibt, sind die Verbräuche tendenziell niedriger, da diese oftmals nicht ganzjährig in Benutzung sind.

Eon: Stromverbrauch ging bundesweit leicht zurück

Im zeitlichen Verlauf hat nach Eon-Berechnungen zwar die Anzahl an Elektrogeräten im häuslichen Bereich zugenommen, dennoch ging der Stromverbrauch bundesweit in den vergangenen Jahren leicht zurück. Dies liege vor allem daran, dass viele Geräte weniger Strom benötigten und energieeffizienter arbeiteten. Die Zeit der großen Stromfresser sei größtenteils vorüber.

Mehr Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier.