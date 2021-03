Hamburg

Da der Suezkanal insgesamt blockiert ist, sitzen auch bereits weitere Schiffe fest, die Container für Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven an Bord haben.

„Diese Havarie hat natürlich Auswirkungen auf den Hamburger Hafen. Wie groß diese Auswirkungen sein werden, hängt jetzt davon ab, wie lange die Bergung der ‚Ever Given‘ dauern wird“, sagt Bengt van Beuningen, Sprecher der Hamburg Hafen Marketing.

"Ever Given" sollte weiter nach Hamburg

Die „Ever Given“ war am Dienstagmorgen während der Passage des Suezkanals in Richtung Mittelmeer aus dem Ruder gelaufen. Das Schiff bohrte sich tief in die nördliche Böschung des Kanals und steckt dort jetzt fest. Die nachfolgenden Schiffe konnten gerade noch stoppen.

Erste Bergungsversuche mit acht Schleppern scheiterten am Dienstag. Danach begannen Bergungsarbeiten mit Baggern am Ufer. Bereits am Mittwoch hatten sich an den beiden Einfahrten zum Kanal mehr als 100 Schiffe versammelt, die alle auf Durchfahrt warten. Ganze Logistikketten in Europa und Asien geraten jetzt in Gefahr.

„Wie weit die Fahrpläne der anderen Reedereien betroffen sind, muss noch abgewartet werden“, sagt van Beuningen. In Hamburg machen pro Woche 18 Liniendienste aus Asien fest. 16 weitere Liniendienste kommen aus der Region Rotes Meer und Persischer Golf. Diese 34 Schiffslinien bringen über 100 000 Container pro Woche allein nach Hamburg.

Sollte der Suezkanal für den Rest der Woche nicht passierbar sein, droht auch an der Elbe nach Ostern ein Verkehrschaos. Grund ist die enge Taktung der Schiffe. „Jeder Frachter wird ab Gibraltar erfasst und in das System eingearbeitet“, so van Beuningen.

Die „Ever Given“ hat vom 7. bis 9. April einen Liegeplatz in Waltershof reserviert. Alle anderen Schiffe haben auch bereits genaue Zeitfenster an den Terminals.

Suezkanal war zuletzt 1975 gesperrt

Die im September 2018 von der japanischen Imabari Werft gebaute „Ever Given“ ist 400 Meter lang und hat Platz für 20388 Standardcontainer (TEU). Damit gehört das Schiff der taiwanesischen Reederei Evergreen Line zu den größten Containerfrachtern der Welt.

Der 1869 eröffnete Suezkanal war bereits öfter längere Zeit voll gesperrt. Zuletzt mussten von 1967 bis 1975 Schiffe über den längeren Seeweg um Südafrika herum ausweichen, da der Kanal durch die Folgen des Sechs-Tage-Kriegs zwischen Israel und Ägypten nicht passierbar war.