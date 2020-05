Superjacht hat Probefahrt bestanden

Kiel

Kurz vor Mitternacht war das 87 Meter lange Luxusschiff am Sonnabend wieder an der Pier der Kröger Werft in Schacht-Audorf. Von dort war sie am Mittwoch mit Technikern und Vertretern des Eigners zur Probefahrt gestartet.

Der Megajachtbau läuft auf den Werften in Schleswig-Holstein auch unter Corona-Bedingungen weiter. Aktuell sind Megajachten in Wewelsfleth, Kiel, Rendsburg und Schacht-Audorf an den Werften in Arbeit.

Die " Hawaii" ist bereits der zweite Luxusjachtneubau, der in diesem Frühjahr von einer schleswig-holsteinischen Werft zur Auslieferung gebracht wird.

Wobei der Name des Schiffes und der Eigner noch ein gut gehütetes Geheimnis sind. Auffällig ist nur ein Symbol auf dem Vorschiff. Es hat Ähnlichkeit mit Lambda, dem elften Buchstaben des griechischen Alphabets.

Zweite Jacht aus Schleswig-Holstein 2020

Im Januar hatte bereits die 80 Meter lange "Artefact" die Nobiskrug-Werft verlassen. Dieses Luxusschiff ist inzwischen für seinen Eigner auf dem Weg in die Karibik.

Bei der zur Lürssen-Gruppe gehörenden Kröger-Werft ist die " Hawaii" die erste Ablieferung in diesem Jahr. Weitere Neubauten sind in Bau.

Die globale Nachfrage nach Superjachten ist auch in den Krisen der vergangenen Jahre deutlich gewachsen. So hat sich die Zahl der Großjachten mit einer Länge ab 24 Metern nach Analysten-Berichten in 20 Jahren auf etwa 8000 fast vervierfacht.

45 Megajachten haben eine Länge von über 100 Metern

Die zehn größten Motorjachten der Welt sind inzwischen alle über 140 Meter lang. 45 Megajachten sind inzwischen über 100 Meter lang, von denen 31 seit 2000 in Fahrt kamen.

Ganz vorn dabei sind deutsche Werften. Sechs der zehn größten Megajachten wurden nach einer Aufstellung des Fachmagazins Boote Exclusiv in Deutschland gebaut.

