Rewe übernimmt Märkte und Mitarbeiter

Aus dem Handelsregister ist die Supermärkte Nord bereits gelöscht. Für den Standort Kiel ist das eine bittere Entwicklung, auch wenn der Betrieb am Standort Benzstraße weitergeht und die SuNo aufgrund hoher Verluste als Steuerzahler für die Landeshauptstadt keine große Rolle spielte. Einschneidend ist die Auflösung der Gesellschaft vor allem, weil sich mit der Integration von Personal und Supermärkten in die Regionen Nord und Ost der Rewe-Gruppe ein Kieler Unternehmen auflöst, das bislang zu den bedeutendsten Arbeitgebern Schleswig-Holsteins gehörte.

Personalabbau in Einkauf und Marketing

Wie berichtet, hatte es in der Zentrale Kiel-Wellingdorf im vergangenen Jahr einen Personalabbau gegeben, der vor allem zentrale Bereiche wie Einkauf oder Marketing getroffen hatte. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht gegeben haben, älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde das Ausscheiden mit Abfindungen erleichtert. Wie viele der rund 230 Arbeitsplätze (Stand Mitte 2019) in der Benzstraße erhalten bleiben, war bis gestern Abend unklar. Weder die Rewe-Pressestelle noch der Betriebsrat waren für eine Stellungnahme zu erreichen. Zuletzt hatten Beschäftigte noch von „Angst und Unsicherheit“ gesprochen.

Die SuNo war 2016 aus einem Deal hervorgegangen, mit dem sich die Konsumgenossenschaft Coop von einer existenzbedrohenden Schuldenlast befreit hatte. Rewe übernahm damals die Mehrheit an der neuen Supermärkte Nord KG, in die die Coop ihr operatives Handelsgeschäft ausgelagert hatte: mehr als 160 Sky-Märkte, elf Verbrauchermärkte und auch ihre Logistikzentren in Kiel und Güstrow. Aus diesem Geschäft flossen der Coop rund 30 Millionen Euro zu, auch alle Bankverbindlichkeiten zog Rewe glatt.

Für die Kölner bot sich damit die Chance, ihre Position im Norden zu stärken. Unter Führung des Handelsriesen flaggte die SuNo ihre ehemaligen Sky-Märkte auf Rewe um – eine mit Investitionskosten von rund 120 Millionen Euro nicht nur teure, sondern auch organisatorisch anspruchsvolle Kraftanstrengung. Als Rewe im Frühjahr 2019 verkündete, von der Coop auch die restlichen 30 Prozent an der Kieler Gesellschaft zu übernehmen, sprach der Konzern noch von einem Signal, dass man an die Zukunft des Unternehmens glaube.

Gleichzeitig bezeichnete Rewe-Vorstandsmitglied Peter Maly die SuNo als „Sanierungsfall“. Man gehe davon aus, dass die Supermärkte Nord „frühestens 2021 die Gewinnzone erreichen“ könne. Um das zu schaffen, müsse das Unternehmen jedoch weiter „Prozesse und Strukturen auf den Prüfstand stellen“. Eine Formulierung, die für den Standort Kiel schon damals nichts Gutes ahnen ließ.

Logistik- und Verwaltungszentrum in Henstedt-Ulzburg geplant

Der Löwenanteil der Märkte wird jetzt von der Rewe-Region Nord gesteuert. Deren Sitz ist Norderstedt, doch plant Rewe seit geraumer Zeit in Henstedt-Ulzburg auf 24 Hektar Fläche den Bau eines 85.000 Quadratmeter großen Logistik- und Verwaltungszentrums mit fast 1000 Arbeitsplätzen. Kosten für den neuen Zentralstandort mit Regionallager: rund 100 Millionen Euro. Der Zeitplan für das Projekt wurde jedoch von massiven Genehmigungsproblemen durcheinandergewirbelt. Doch spätestens, wenn der neue Standort am Start ist, so ist zu hören, gebe es für zentrale Funktionen in Kiel keine Berechtigung mehr.

