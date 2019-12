Sensoren ertappen Parksünder in Kiel

Kiel

Wer auf dem Supermarktparkplatz von Lidl und Rewe in der Kirchhofallee in Kiel länger als die erlaubte eine Stunde steht, muss eine Vertragsstrafe von 30 Euro zahlen. Zwar ist die Beschilderung schon angebracht, noch sei das System aber nicht in Betrieb, heißt es von Lidl auf Anfrage.

Auch Aldi Nord will ab Anfang 2020 seine Kundenparkplätze an der Rendsburger Landstraße und der Friedrichsorter Straße in Kiel mit Sensoren-Technik überwachen. Die Supermarktketten reagieren damit auf eine steigende Zahl von Fremdparkern.

„ Lidl ist es wichtig, seinen Kunden während der gesamten Öffnungszeit ausreichend Parkmöglichkeiten zu bieten“, begründet eine Lidl-Sprecherin die Maßnahme. In wenigen Filialen – meist in Innenstadtlage – würden Parkplätze von externen Dienstleistern wie Park & Control bewirtschaftet.

Sensortechnologie in SH Parksensoren schon an 16 Standorten in Schleswig-Holstein aktiv Die Parkraumüberwacher arbeiten nach eigenen Angaben schon an 16 Standorten in Schleswig-Holstein, wie zum Beispiel in Plön, mit der Sensortechnologie. „In Kiel sind derzeit zwei Parkplätze mit den Sensoren ausgerüstet“, heißt es von Park & Control. Ein dritter komme diesen Monat hinzu. Durch Veränderungen im elektromagnetischen Feld erkennen die Sensoren, ob über ihnen ein Auto parkt und wann es wieder wegfährt. Überschreitet ein Autofahrer die maximale Parkdauer, wird die Firma darüber per App informiert.

Halterabfrage ist möglich

Ein Kontrolleur klemmt dann ein Knöllchen hinter den Scheibenwischer und notiert sich das Kennzeichen. Zahlt der Falschparker in der vorgegebenen Frist, werden die Daten gelöscht. Reagiert er nicht, kann das Unternehmen den Halter abfragen und ihn zur Zahlung auffordern. Aldi arbeitet mit dem Parkraumüberwacher Safe Place zusammen, das System funktioniert ähnlich.

Wirtschaftlich dürfte sich der Einsatz der minutengenauen Messgeräte für die Firmen lohnen. Ein Sensor kostet unter 100 Euro. Wenn Parkscheiben nicht mehr regelmäßig von Menschen kontrolliert werden müssen, wird weniger Personal benötigt. Durch die genaue Zeiterfassung dürften den Kontrolleuren zudem mehr Parksünder ins Netz gehen.

Vermehrt Langzeitparker auf Kieler Supermarktparkplatz

Rewe hatte im Oktober gegenüber KN-online erklärt, dass das Unternehmen keine Einführung von Sensoren in der Landeshauptstadt plane. Daran habe sich auch nichts geändert, betont man jetzt. Bei dem Parkplatz an der Kirchhofallee handele es sich um einen Gemeinschaftsstandort mit Lidl.

„Dieser hat die Sensortechnik bereits auf dem Parkplatz installiert, wodurch wir vermehrt sogenannte Langzeitparker bei uns vorfinden“, so eine Sprecherin. Rewe Nord führe daher Gespräche mit dem entsprechenden Dienstleister, die jedoch noch nicht abgeschlossen seien.

Ersetzt der Sensor die Parkscheibe ?

Ulf Evert vom ADAC Nord sieht die neue Technologie „entspannt“, solange für die Autofahrer über ausreichend große Beschilderung klar ersichtlich werde, dass eine solche Überwachung stattfinde. „Das ersetzt ja nur die Parkscheibe.“

Die Anbieter der Systeme werben gar damit, dass die Sensoren kundenfreundlicher seien, weil Verbraucher so nicht an die Parkscheibe denken müssten. Sie senke zudem die Beschwerdequote. Widerspruch gegen einen solchen Strafzettel einlegen können Verbraucher, wenn die Parkregeln nicht gut sichtbar angebracht sind.

Das sagt die Landesdatenschützerin zu den Sensoren auf Parkplätzen

„Diese Sensoren allein machen den Datenschützern keine Sorgen, denn sie können nicht erkennen, um welches Fahrzeug es sich handelt und ob es häufiger dort parkt“, sagt Landesdatenschützerin Marit Hansen.

Sie seien nicht nur unverdächtig, sondern sogar deutlich datenschutzfreundlicher als Systeme, die Bilder oder Videos von abgestellten Wagen oder deren Kennzeichen auswerten und speichern.

Bislang werteten die Sensoren nur die Information aus, ob ein Parkplatz belegt sei oder nicht, allerdings könnten sie in Zukunft mit Messungen von anderen Daten über Personen und Fahrzeuge gekoppelt werden, warnt Hansen.

„Beispielsweise gibt es Überlegungen dazu, dass verschiedene Typen von Parkplätzen und berechtigten Parkern elektronisch erkennbar werden, zum Beispiel bei Behindertenparkplätzen oder Parkplätzen mit Ladesäulen für E-Autos.“

Vernetzte Autos senden Informationen an Umgebung

Auch neue Generationen von vernetzten Autos sendeten Informationen an die Umgebung. So könnten Informationen über Fahrverhalten oder Einkaufsgewohnheiten gesammelt werden. Hansen betont deshalb: „Der gläserne Fahrer darf aber nicht Realität werden.“