Sie sichern Firmengelände, stehen vor Juwelieren Wache, betreuen die Sicherheitstechnik von Gerichten, Finanzämtern und anderen öffentlichen Liegenschaften: Die Beschäftigten privater Wach- und Sicherheitsunternehmen übernehmen wichtige Aufgaben – verdienen in der Regel jedoch kaum über dem Mindestlohn.

Verdi: Lohnverhandlungen sind festgefahren

TKMS ist bedeutender Kunde der Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft KWS. „Die Dauer der Arbeitsniederlegung ist offen“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Andreas Riedl. Als Grund für den Warnstreik nennt er die „festsitzende Lohntarifverhandlung“ mit der Landesgruppe Schleswig-Holstein des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft (BDSW). Seit November, so Riedl, hätten die Arbeitgeber kein verbessertes Angebot vorgelegt. Der BDSW verweist auf Lohnabschlüsse in anderen Ländern – darunter Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern – , die auf Basis eines Schlichtungsverfahrens erzielt worden seien. Demnach sollen die Einkommen in diesem Jahr um 1,9 und 2022 um 2,3 Prozent steigen.

Stundenlohn ab 10,50 Euro

Aus der Sicht der Verdi-Tarifkommission für Schleswig-Holstein ist dieser Abschluss „völlig unzureichend in einer Branche mit prekären Löhnen und extremen Arbeitszeiten.“ Die Gewerkschaft unterstellt den Arbeitgebern, die Beschäftigten auf Mindestlohnniveau drücken zu wollen. Laut Tarifvertrag erhalten Sicherheitsmitarbeiter ohne Zusatzqualifikationen oder Sachkundeprüfungen derzeit 10,50 Euro die Stunde, so dass eine Erhöhung um 1,9 Prozent ein Plus von 20 Cent bedeuten würde. Von „unterirdischen Löhnen“ spricht Riedl, „und das bei Schichten von zwölf bis 24 Stunden.“ Um diesen „entwürdigenden Bedingungen“ zu entkommen, fordert Verdi eine Erhöhung von zwei Euro pro Stunde bei 24 Monaten Laufzeit sowie eine Erhöhung der monatlichen Ausbildungsvergütungen um 200 Euro.

Arbeitgeber verweisen auf Einigung in Hamburg

Lutz Kleinfeld, Vorsitzender der BDSW-Landesgruppe Schleswig-Holstein, wirft der Gegenseite mangelnde Gesprächsbereitschaft vor: „Anfang des Jahres hat Verdi das Scheitern der Verhandlungen erklärt – seitdem ist nichts mehr passiert.“ Dabei habe die Einigung in Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern einen Kompromisslinie gezeigt. Die Forderung von Verdi für Schleswig-Holstein bezeichnet er als „vollkommen utopisch“. Die Margen in der Branche seien so gering, dass jede Lohnerhöhung eine Preiserhöhung für die Kunden bedeute.

KWS-Chef: Wir würden gerne mehr bezahlen

KWS-Chef Björn Wackerhagen spricht von einer „schwierigen Situation“ und beteuert: „Wir freuen uns über jede Lohnerhöhung, die wir unseren Beschäftigten zahlen können.“ Sein Unternehmen biete bereits außertarifliche Zulagen. Die von Verdi geforderte Anpassung jedoch gebe der Markt in der Pandemie- Situation nicht her. Zudem leide die Branche unter wegbrechenden Aufträgen – etwa aus dem Veranstaltungsbereich – und hohen Kosten für Corona-Maßnahmen. Allein sein Unternehmen müsse für die Anschaffung von Corona-Tests pro Monat eine „deutlich“ sechsstellige Summe aufbringen.

Das kann die Mitarbeiter nicht trösten: „Viele Kollegen arbeiten 250 Stunden die Woche, um über die Runden zu kommen“, sagt einer, der bei TKMS im Einsatz ist: „Familie und soziales Leben kann man da knicken.“