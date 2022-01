Kiel

Die Kieler Werft TKMS hat einen weiteren Großauftrag an Land gezogen. Die Schiffbauer sollen drei neue U-Boote der „Dakar“-Klasse an die Marine Israels liefern. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund drei Milliarden Euro. Die Bundesregierung beteiligt sich an dem Bau mit etwa einem Drittel der Summe. Den Auftrag unterschrieben am Donnerstag in Israel Vertreter der Kieler Werft und der Marine Israels.

Lesen Sie auch Neue U-Boot-Halle wird die Kieler Skyline prägen

Das erste Boot soll 2029 in Kiel ausgeliefert werden. Die „Dakar“-Klasse löst in der Marine Israels die U-Boote der „Dolphin“-Klasse ab, die 1999 bis 2001 von der Kieler Werft geliefert wurden. Teil des Auftrags sind auch Lieferungen von Produkten aus israelischer Fertigung im Wert von über 850 Millionen Euro. Der Bau der Boote soll jedoch in Kiel erfolgen. Die neuen Boote sollen deutlich größer als die alten Einheiten werden. Sie bekommen neben Torpedorohren auch Startschächte für Flugkörper eingebaut. Es werden die größten je in Deutschland gebauten U-Boote sein.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Israel hat in den vergangenen 20 Jahren fünf U-Boote und vier Korvetten aus Kiel erhalten. In der Bauhalle der Werft in Gaarden befindet sich aktuell der U-Bootneubau „Dragon“ in der Fertigung. Dieses Boot soll 2023 in Fahrt kommen.