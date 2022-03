Kiel

Die über 3600 Mitarbeiter der Kieler Großwerft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) bekommen einen neuen Chef. Der bisherige Thyssenkrupp-Manager Oliver Burkhard wechselt zum 1. April aus Essen an die Förde und tritt die Nachfolge von Rolf Wirtz an, der die Werft seit 2017 geleitet hat.

Unter der Führung von Wirtz hatte die Werft Aufträge mit einem Volumen von rund zwölf Milliarden Euro hereingeholt. Mit dem Anstoß eines 250 Millionen Euro schweren Modernisierungsprogramms hatte er das Unternehmen überdies auf Zukunftskurs gebracht.

Neuer TKMS-Chef Oliver Burkhard: „Wir haben verstanden, was wir an diesem Standort haben“

Oliver Burkhard hatte bei der Grundsteinlegung der neuen Schiffsbauhalle im September 2021 bereits deutliche Worte für die zukünftige Ausrichtung der Werft gefunden. Dabei war er auch auf den Standort Kiel eingegangen, der jetzt als Schiffsbaustandort weiterentwickelt werden soll. Mit Blick auf die Ausgliederung der Schiffsbausparte der alten HDW Gaarden 2010 und den Verkauf an einen Investor aus Frankreich hatte Burkhard damals gesagt: „Ich glaube nicht, dass man so etwas heute noch mal machen würde. Inzwischen haben wir verstanden, was wir an diesem Standort hier haben.“ Die Modernisierung des Standorts Kiel soll TKMS nun nicht nur zur modernsten und profitabelsten U-Bootwerft Europas machen, sondern auch im Überwasserschiffbau wieder neue Impulse setzen.

Burkhard, Jahrgang 1972, hat eine beachtliche Karriere hingelegt. Der Manager startete 1988 mit einer Lehre als Verwaltungsfachangestellter. Er arbeitete danach im Statistischen Bundesamt und studierte Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Mainz. 1997 wechselte er zur Gewerkschaft IG Metall, wo er auch zeitweise Politischer Sekretär im Bundesvorstand war. Von 2002 bis 2004 war er Bezirkssekretär bei der Bezirksleitung der IG Metall in Nordrhein-Westfalen. Dort wurde er Ende 2007 jüngster Bezirksleiter der IG Metall. 2013 wechselte er dann in den Vorstand des Thyssenkrupp-Konzerns.

Bei der Kieler Gewerkschaft IG Metall ist sein Name ebenfalls bereits bekannt. „Mit diesem CEO hat die Werft eine Person an der Spitze, die auch in Berlin bestens vernetzt ist“, sagt Stephanie Schmoliner, Geschäftsführerin der IG Metall in Kiel. Sie glaube, dass die Wahl von Oliver Burkhard zum Vorstand der Werft auch ein Signal an die Tarifparteien sei. „Ich glaube, dass diese Wahl für die Werft und den Konzern zukunftsweisend ist“, so Schmoliner.

Bei der Auslastung steht die Kieler Werft gerade gut da. In den Auftragsbüchern befinden sich U-Boot-Aufträge für Norwegen, Brasilien, Italien, Israel, Singapur, Ägypten und die deutsche Marine. Als einzige deutsche Werft ist TKMS damit bereits bis ins nächste Jahrzehnt gebucht. Wegen dieser guten Lage ist auch die Übernahme von Ingenieuren der in Schwierigkeiten geratenen MV Werften in Planung. Die Kieler Werft braucht für die kommenden Projekte mehr Ingenieure.

Aktuell ist TKMS auch in aussichtsreicher Position für den Bau von zwei weiteren U-Booten sowie Überwassereinheiten für die deutsche Marine. Im Ausland ist TKMS an Ausschreibungen und Planungen für neue U-Boote in mehreren Ländern beteiligt, darunter auch die Niederlande.

TKMS: Hoffen auf die Milliarden der Bundesregierung

Zuletzt hatten Verkaufsgerüchte der Konzernmutter in Essen für Unruhe gesorgt. Inzwischen hat das Unternehmen diese Planungen aber zu den Akten gelegt. Ein Grund dürfte auch die Ankündigung der Bundesregierung sein, mehr als 100 Milliarden Euro zusätzlich in die Bundeswehr zu investieren. Der U-Bootbau und der Marineschiffbau in Kiel sind als Schlüsseltechnologie eingestuft und werden deshalb auch von diesem Programm profitieren.

Eine aktuelle Aufgabe ist die Verbesserung der Kontakte zu der Werft German Naval Yards, die sich ebenfalls auf dem Gelände bei TKMS befindet. Diese Werft hatte zuletzt 2018 bis 2021 zusammen mit TKMS Korvetten für Israel gebaut. In Zukunft solle hier wieder die Zusammenarbeit intensiviert werden. Konkrete Details sind da aber noch nicht bekannt.