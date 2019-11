TKMS investiert 250 Millionen Euro in Kiel

Kiel

Der Schiffbaustandort Kiel wird weiter entwickelt. Der Werftkonzern Thyssen Krupp Marine Systems will bis 2023 in Kiel 250 Millionen Euro in neue Hallen, Kräne und Fertigungsanlagen investieren. Herzstück ist eine große U-Bootbauhalle. Die Werft will bis Ende 2020 außerdem 500 neue Mitarbeiter einstellen, einen Großteil davon in Kiel. "Unser Anspruch ist, Europas modernstes Marineunternehmen zu sein. Mit großen Investitionen machen wir uns fit für die Zukunft", so Werftvorstand Rolf Wirtz.

Diese Rolle spielt das Mehrzweckkampfschiff MKS180 für Kiel

Die neue Schiffbauhalle soll Großsektionen für zukünftige U-Bootprojekte liefern. Bei der Präsentation machte Wirtz auch deutlich, dass der Auftrag für das neue Mehrzweckkampfschiff MKS180 eine große Bedeutung auch für Kiel habe. Bei dem Schiffsprojekt wird befürchtet, dass der niederländische Damen-Konzern die Ausschreibung gewinnt.

Das sagt Ministerpräsident Daniel Günther zur Investition von Thyssen Krupp

Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) sprach von einem guten Tag für die maritime Industrie in Schleswig-Holstein. Der Standort Kiel werde mit den geplanten Investitionen zu einer der modernsten Marineschiffbauwerften in Europa. Zudem werde die Zukunftsfähigkeit der maritimen Industrie, ganz speziell des Schiffbaus, deutlich. Die Landesregierung unterstütze diesen Industriezweig wo immer möglich.

Die maritime Wirtschaft ist laut Günther einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland. Allein in Schleswig-Holstein arbeiten in 1800 Unternehmen mehr als 45.000 Menschen. Der Umsatz beträgt jährlich etwa 9,2 Milliarden Euro. Die Zulieferbetriebe sind bundesweit tätig. "Daher brauchen wir diesen Industriezweig dringend bei uns im Land", sagte Günther. Die geplante Investition sei ein ganz starkes Signal auch für die Belegschaft und die Region.

Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft finden Sie hier.