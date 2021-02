Tarifkonflikt in der Metallindustrie: Gewerkschaft erhöht den Druck in Kiel

Kiel

Auch nach der jüngsten Runde der Metall-Tarifverhandlungen im Bezirk Küste stehen die Zeichen auf Konfrontation. „Das, was die Arbeitgeber in Bremen vorgelegt haben, ist ein Nicht-Angebot“, sagte Stephanie Schmoliner, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Kiel-Neumünster, am Mittwoch bei einer symbolischen Protest-Aktion in Kiel.

Symbolisch Vorhängeschlösser überreicht

Von Raytheon Anschütz über Caterpillar und Designa bis zu Thales: Vor insgesamt zwölf Betrieben überreichte die Gewerkschaft Vorhängeschlösser mit je zwei Schlüsseln: einen für Betriebsräte und Vertrauensleute, den anderen für die Geschäftsführungen.

Anzeige

Lesen Sie hier: 4000 Arbeitsplätze sind in Schleswig-Holstein bedroht

Dahinter verbirgt sich eine doppelt symbolische Botschaft: „Die Arbeitgeber sollen endlich einen wertschätzenden Tarifvertrag abschließen, ansonsten schließen wir die Betriebe zu“, so Schmoliner. „Wir hoffen sehr, dass sich Nordmetall vor dem Ablauf der Friedenspflicht Anfang März bewegt.“ Sollte das nicht der Fall sein, werde die Gewerkschaft den Druck erhöhen und auch einen Arbeitskampf nicht scheuen. „Die Beschäftigten geben in der Krise ihr Äußerstes und werden sich mit einer symbolischen Einkommenserhöhung nicht abspeisen lassen.“

Metallindustrie: Arbeitgeber verweisen auf die Krisenlage

In Bremen hatte Nordmetall mit Hinweis auf die Krisensituation in vielen Betrieben vorgeschlagen, die Einkommen erst ab kommenden Jahr zu erhöhen – zunächst über Einmalzahlungen, später auch über prozentuale Anhebungen. Zudem sollen Betriebe in schwieriger Lage quasi automatisch vom Tarif abweichen können.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Metaller fordern vier Prozent

Die IG Metall hingegen fordert ein Einkommensplus von vier Prozent, Beschäftigungssicherung und einen Zukunftstarifvertrag – unter anderem zur Gestaltung der digitalen Transformation. „Die Arbeitgeber haben es bislang nicht geschafft, konstruktive Vorschläge zu machen“, sagte Ramon Santorum-Treus, Betriebsratsvorsitzender von German Naval Yards Kiel. „Für uns liegt der Schwerpunkt bei der Zukunfts- und Beschäftigungssicherung.“

Nach Überzeugung von Stefanie Sawicki, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende von TKMS, muss besonders die Perspektive junger Menschen in den Fokus genommen werden: „Wir wollen die Zukunft gestalten, und die Herausforderung ist groß – für die Beschäftigten, aber eben auch für die Unternehmen.“ Daher sei es „absolut notwendig“, schnell zu einer Lösung zu kommen, die auch Beschäftigung sichere.